Grey Daze, banda que Chester Bennington tuvo antes de Linkin Park, ha liberado el primer episodio de su nueva serie documental.

Este proyecto titulado Grey Daze: Creation of the Phoenix sigue a la banda desde sus orígenes a inicios de los noventa hasta su LP The Phoenix, el cual de hecho se estrenará el próximo 17 de junio. La serie también abordará la salida de Bennington en 1998 y su regreso poco tiempo antes de su muerte en 2017.

La agrupación ya liberó el primer episodio en su canal de YouTube, en el que podemos ver imágenes de los integrantes de Grey Daze y Chester Bennington tocando juntos, antes de comenzar a hacer The Phoenix, disco que funciona como continuación de Amends; ambos incluyen voces remasterizadas de Bennington.

Vía Facebook Linkin Park

“Amends fue más emocional y reflexivo. Estábamos tristes mientras lo escribimos. Ahora que han pasado un par de años, está muy claro por lo que estábamos atravesando. Estábamos en una etapa diferente del duelo. Pasamos por el shock y la tristeza. Ahora, volvemos a la gratitud”, dijo sobre el álbum Sean Dowdell, baterista de Grey Daze.

“The Phoenix es más una celebración de nuestro amigo, su talento y la música. Captura la angustia y la energía de Chester que la que la gente se enamora. Es mucho más agresivo. Si amas el grito de Chester, te encantará este disco”, agregó Dowdell.

Te dejamos a continuación el primer episodio de la serie:

Foto de portada vía Facebook Linkin Park.

