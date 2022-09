Rockstar Games ha confirmado la autenticidad de las imágenes y videos filtrados que muestran la próxima entrega de Grand theft auto.

Este fin de semana comenzó a circular en redes sociales material de las fases tempranas de GTA 6. Tras varias especulaciones sobre su veracidad, esta mañana la misma compañía encargada de la distribución del videojuego, Take-Two, y Rockstar Games compartieron un comunicado en el que aseguran que sufrieron un hackeo y que las imágenes y clips filtrados son completamente reales.

“Recientemente sufrimos una intrusión en la red en la cual una tercera persona no autorizada entró ilegalmente y descargó información confidencial de nuestros sistemas, incluyendo material en temprano desarrollo del siguiente Grand theft auto”, escribió Rockstar Games en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Estamos extremadamente decepcionados de que los detalles de nuestro nuevo juego se hayan compartido de esta forma. Nuestro trabajo con el próximo Grand theft auto continuará según lo planeado y como siempre permaneceremos comprometidos a brindarles una experiencia que realmente supere sus expectativas”, agregó antes de confirmar que la sexta entrega del videojuego se presentará “adecuadamente” cuando esté listo.

En respuesta a este comunicado, el responsable del hackeó dijo que buscará llegar a un acuerdo con la compañía para no continuar filtrando imágenes y clips del nuevo GTA. “Vale, esto se ha convertido en algo inesperadamente viral y me he despertado con más de 3000 mensajes privados en Telegram”, señaló el hacker conocido como Teapotuberhacker.

“Si eres un empleado de Rockstar o Take-Two y estás intentando ponerte en contacto conmigo, envíame un mensaje que contenga el número 22559219889638875756 o envíame un email (…) con tu dirección de correo corporativa. Intentaré leer todas las respuestas pronto, estoy intentando negociar un acuerdo”, concluyó.

