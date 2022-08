Se trata de un extraño combo sueco de tribalismo psicodélico al que le gusta inducir al trance con sus guitarras sinuosas, percusiones africanistas y coros místicos; sobre Goat tendríamos que estar celebrando la reedición remasterizada de su disco debut World Music, que se editó hace 10 años, pero la banda dispuso otra cosa.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Han puesto en circulación un tema nuevo: “Under No Nation”, que una vez más provoca toda una celebración ritual y que sorprende al momento de incluir una andanada guitarrera sumamente funky -¡Ufff, el puro delirio!-.

Pero no es la única noticia, pues dan a conocer que no tardará un nuevo disco y al que han nombrado simplemente Oh Death. El anuncio se dio al momento de formar parte en Londess del Festival All Points East.

De manera muy acorde a su filosofía y a las temáticas que Goat maneja, ellos contaron el origen de la pieza de la siguiente manera: “Después de una noche con mucha humedad donde estuvimos del todo emocionados, los dioses nos entregaron el manuscrito de “Under No Nation’” y nos ordenaron hacer posible este funk divino para los humanos, ya que los dioses sintieron que el espíritu humano está en profunda necesidad de volver a disfrutar del verdadero groove“.

No queda sino sentir la vibra y colocarnos en el trance primitivista que ofrece Goat.

También te puede interesar: Long Distance Calling: el post-rock ante las especies en extinción