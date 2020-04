Después de la cancelación de Glastonbury, los organizadores han decidido realizar una playlist en Spotify por cada uno de sus principales escenarios. Estas serán una compilación de canciones de los artistas que se presentarían en el festival este año. Y la primera que nos comparten es la del John Peel Stage.

Fue a través de la cuenta oficial de Twitter de Glastonbury que dieron a conocer la creación de estas playlists, que igual y no reemplazan del todo el festival pero sin duda nos harán extrañarlo menos. En el tuit que viene con la primera playlist, los organizadores escriben:

Primal Scream, Clairo, The Big Moon, Soccer Mommy, Editors, Glass Animals, FKA Twigs y Jehnny Beth son algunos de los artistas que musicalizarían el John Peel Stage este año. Y que forman parte de esta playlist que ya puedes encontrar en el perfil de Spotify del festival. Se espera que en las próximas semanas se estén compartiendo las de escenarios como el Pyramid Stage y Other Stage.

We thought it'd be nice to update our main stages playlists on Spotify with the acts who would've been gracing those stages at #Glastonbury2020. We begin with the John Peel Stage… https://t.co/8sEIVv7Q7t

— Glastonbury Festival (@glastonbury) April 14, 2020