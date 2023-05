Tobias Forge de Ghost le rinde homenaje a Tina Turner

La muerte de Tina Turner es una de las pérdidas más grandes que ha atravesado la industria musical en los últimos años. Desde que se anunció, se han realizado todo tipo de homenajes para la también conocida como la Reina del Rock and Roll, pero hemos de decir que las palabras que le dedicó el vocalista de Ghost han sido de las más emotivas que hemos escuchado.

En entrevista con Metal Hammer, Tobias Forge habló del cover que hizo Ghost de “We don’t need another hero” de Tina Turner, lanzado tan sólo unos días antes de la muerte de la cantante, y de la gran admiración que siente por ella. “Siempre me ha gustado esa canción y siempre he pensado que Tina Turner era una artista fantástica”, dijo.

“Al igual que con varios otros artistas, nuestra generación se familiarizó todavía más con su vida a través de las películas. Jim Morrison se convirtió en uno de los grandes cuando salió la película The Doors en 1991, que tuvo un gran impulso para el culto en torno a The Doors. Tina Turner tuvo su propia parte de eso, y muchos de nosotros nos dimos cuenta de todo lo que había sucedido con Ike gracias a [la película biográfica de 1993] What’s love got to do with it?”, agregó Tobias Forge.

Continuó: “Sus canciones me han gustado durante mucho más tiempo que lo que lleva esa película en el mundo, pero eso fue lo que realmente nos hizo conscientes de la extraordinaria batalla cuesta arriba que ha librado. También, a falta de mejor palabra, qué bien merecida fue su enorme carrera en los 80’s”.

“Siendo un gran fanático de los Rolling Stones, sabía que ella había existido desde los años 60 y tenía muchos éxitos antes de que trabajaran juntos, pero en los años 80 su presencia en la radio y el cine era la de una gran estrella. También es una estrella dominante en las listas. Para ella, a su edad y con todo lo que había pasado, no era un hecho y debió sentirse como un último hurra”, comentó.

Forge también abordó la dura crianza de la cantante y su relación con su abusivo exmarido y compañero de banda, Ike Turner, con quien estuvo casada entre 1962 y 1978. “Entiendo que era una persona triste, lo que se siente como algo muy lamentable, considerando su talento y todo lo que logró. Pero obviamente, ese hijo de puta de Ike… Descansa en la vergüenza, Ike Turner”, concluyó.