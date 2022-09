La agrupación sueca Ghost ha caído en las garras de TikTok con muy buenos resultados.

Recientemente el combo de heavy metal ingresó a la lista de Billboard Hot 100 con “Mary on a cross”, canción que originalmente lanzó en 2019 dentro de su EP Seven inches of satanic panic. De acuerdo con NME, su incursión a la reconocida tabla sucedió a raíz de que un usuario de TikTok utilizó una versión lenta del track para musicalizar un video sobre Stranger things.

Como era de imaginarse, el clip rápidamente se hizo viral en la plataforma y hasta el momento se ha utilizado en más de 10,000 TikToks. Además, Billboard anunció que “Mary on a cross” de Ghost registró seis millones de reproducciones en Estados Unidos y 1,000 descargas entre el 9 y el 15 de septiembre, por lo que alcanzó en número 90 en la última actualización del Hot 100.

Asimismo, la canción entró a la lista de sencillos Top 40 del Reino Unido. Cabe mencionar que esta es la primera vez que Ghost obtiene un lugar en ambos conteos; anteriormente sólo había aparecido en la lista de álbumes Billboard 200.

Foto de portada vía Facebook.