El cantante de Kiss, Gene Simmons quiere que la gente deje de quejarse de estar encerrada durante la actual pandemia de coronavirus.

En una nueva entrevista para la estación de radio canadiense K-97, Simmons dijo que no cree que sea tan difícil quedarse en casa, especialmente en comparación con la época en que su madre vivió la Segunda Guerra Mundial.

“En este momento, la pandemia no es divertida”, dijo Simmons. “Es devastadora para las familias que han perdido a sus seres queridos. Un millón de personas han muerto en todo el mundo, doscientos mil muertos en América, y muchos, muchos menos – gracias a Dios – en Canadá, porque estás más cuerdo y más, algo así como, apolítico al respecto. Pero como se puede ver, en América, hay áreas donde ciertos segmentos de la población ven la salud y el uso de una máscara, o no usar cubre bocas, como algo político, y eso es una lástima. Simplemente tiene sentido”.

Continuó: “En cualquier caso, la perspectiva es que mi madre vivió la Segunda Guerra Mundial. Mi madre fue víctima de los campos de concentración de la Alemania nazi cuando tenía 14 años. Mi madre sobrevivió. El resto de nuestra familia fue aniquilada, y no quieres meterte en eso.

“La gran generación, como la llamamos, del siglo pasado tuvo muchas guerras, más de cien millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Hubo escasez de alimentos en América. Había muchos países en el mundo que no podían alimentar a su población. Y a principios del siglo XX, hubo una epidemia de gripe en la que, una vez más, 50 millones de personas murieron a causa de ella.

“Ahora nos piden que nos quedemos en nuestras casas y en cuarentena durante dos semanas, y ordenas servicio a la habitación, o alguien te trae la comida exactamente como te gusta. FedEx te trae, o UPS te trae, lo que quieras.”

Concluyó: “Entiendo que las tasas de trabajo no son buenas, hay gente que está perdiendo la forma de mantener a sus familias. Lo entiendo. Y los gobiernos están siendo algo inteligentes al respecto, paquetes de estímulo y así sucesivamente. Pero comparar hoy con lo que pasó antes es… ¡Vamos! La gente mayor, tus abuelos te miran como si estuvieras drogado”.

En otra parte de la entrevista, Simmons criticó a aquellos que eligieron no usar cubre bocas durante la pandemia.

“Sean amables entre ustedes”, dijo el bajista. “¡Vamos! Viendo estos videos de YouTube y TMZ de todos volviéndose locos. Sé que los nervios están arriba, porque todos estamos asustados de lo que va a pasar y todas esas cosas. No pasa nada. El sol va a salir uno de estos días. Todo va a mejorar. Y seremos amables con los demás. Eso no requiere mucho esfuerzo. Y usen sus malditos cubre bocas. No se trata de ti”.

“Si estornudas, te pones la mano sobre la boca”, explicó. “¿Por qué no te cubres la cara por algo que puede ser mortal? Bueno, no puedes decirme lo que tengo que hacer”. En realidad, te dicen qué hacer todo el tiempo. Cuando hay una luz roja, te dicen que pares el coche. “Bueno, no quiero parar el coche. No se trata de ti. Porque si te pasas una luz roja, vas a matar a alguien, posiblemente. Así que cuando hay una luz roja, te dicen que te detengas.”

“Usa un maldito cubre bocas. No se trata de ti; se trata del resto de nosotros”, reiteró.