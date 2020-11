Future Islands estrenó su sexto disco de estudio, As Long As You Are. Una colección de canciones que miran al pasado y conforman la placa que, al mismo tiempo, sirvió para que el grupo retomara su amistad. De eso va mi plática con Samuel T. Herring, su frontman.

TXT:: Aldo Mejía

Después de tres años y en medio de una pandemia, Future Islands lanzó As Long As You Are, el sexto disco en su trayectoria. Ese mismo día, el grupo dio en línea lo que ha de ser su único show durante este año. “Creo que el hecho de que hayamos podido juntarnos a tocar en absoluto es bastante positivo”, me dice con buen humor Samuel T. Herring una semana más tarde en una entrevista, “pero no deja de sentirse raro no poder salir de gira, conectar con la gente y que la gente conecte con estas canciones”. Admite que creían que esta situación pasaría pronto y que luego de unos meses volverían al camino pues saben que es cuando están en el escenario que su música conecta realmente con los fans.

Sam es consciente de que el disco es suyo hasta que lo ponen a disposición de la gente que los escucha y cobra vida propia. “Me siento realmente bien y creo que no había estado así de orgulloso desde nuestro segundo disco, In Evening Air”, confiesa, y la razón es que con esta nueva producción volvieron a conectarse entre ellos como banda y como amigos, de cómo se sentían respecto a la vida, y poder poner de manifiesto esos pensamientos en un disco.

Esta vez volvieron a Baltimore, apenas a unas millas de distancia del estudio, así que a veces podían subir a Nueva York, viajar a Los Ángeles e incluso conducir hasta su natal Carolina del Norte. “Es decir, podíamos seguir viviendo nuestras vidas. Mis amigos podían ir a ver a sus parejas para el desayuno o la cena, estábamos más relajados y cómodos en el espacio porque no estaba la sensación de que estábamos arrojando el dinero al fuego”, me cuenta y remata con una carcajada.

“En cierta forma, todo era una posibilidad porque antes nos deteníamos ante una idea si creíamos que no iba a funcionar. Esta vez probamos todo, lo arrojamos todo a la pared para resolver qué funcionaba y fue liberador. Se sintió como tener una nueva libertad. Aprendimos sobre las posibilidades que habíamos olvidado que teníamos, recuperamos el poder que le habíamos dado a otras personas sobre nuestro arte. Se siente genial saber que ahora escuchan lo que fueron nuestros pensamientos y decisiones.”

Le pregunto qué tan desconectado se sentía de Mike y Gerrit, con quienes comenzó Future Islands. “Mucho de lo que hicimos para en este álbum no se reducía a producirnos y tomar decisiones, también era una cuestión sentarnos y decir ‘los extraño, extraño sentir que puedo contar con ustedes y ustedes conmigo, ¿dónde nos perdimos?’. Para Sam, estas reflexiones hicieron que el disco se convirtiera en un análisis sobre el estado de salud de la banda y su amistad. Y confiesa: “ahora me siento más conectado a ellos de lo que pude haber estado desde el 2011. Y es un gran sentimiento porque la banda realmente no importa en el ideal de nuestra amistad, porque prefiero a mis amigos que el estar en un grupo en el que no hay comunicación”.

Sam cuenta que la canción “I Knew You” trata sobre una noche en la que se reencuentra con alguien de su pasado y con cierta saña le dice que la había envenenado sentimentalmente. Le pregunto qué tan difícil fue para él volver la vista y traer esos recuerdos ahora que se siente tan pleno profesional y sentimentalmente.

“No creo que sea difícil, al menos no para mí”, me dice mientras se ríe una vez más abiertamente. “Para mí es importante confrontar ese pasado para ver lo bueno que puede tener, porque esa canción puede ser brutal, pero dice ‘te conocí, tuvimos una conexión que ya no existe más porque dijiste que envenené tu vida’ y decir eso en una canción puede ser una forma de lidiar con eso y entender, no cómo me hizo sentir esa persona, sino cómo la hice sentir yo a ella.”

Sam está dispuesto a confrontar el pasado para verlo con claridad porque, afirma, a veces toma tiempo descubrir la verdad. Es por ello por lo que llenó esa canción con citas y sentimientos que emanaron esa noche, a pesar de que recuerda haber estado muy enojado entonces, él también le pidió disculpas por haber escrito muchas otras canciones sobre su relación para luego prometerle que no lo haría más. Admite que nunca pensó en escribir esa canción, pero lo vívido de esos recuerdos le provocaban temblores y terror, y cuando Gerrit le presentó la idea instrumental, ese inicio que describe como creepy, Sam recordó aquella noche sobre la que recae una sensación de haber dado una caminata por un cementerio brumoso. A partir de ese momento el tema se empezó a escribir solo. “¡Uuuh, esa canción!”, exclama mientras finge estremecerse y sonríe.

“Me gusta creer que Future Islands siempre ofrece una conexión emocional que quizá se esté perdiendo, y espero que eso mismo suceda con este álbum. Puedo entender cómo los sentimientos que hemos expresado pueden significar algo totalmente distinto dada la situación por la que esté atravesando cada uno”, concluye.