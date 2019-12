Bombay Bicycle Club acaba de estrenar el video para Racing Stripes, el tercer sencillo de su próximo álbum Everything Else Has Gone Wrong.

Bombay Bicycle Club inició el 2019 con la noticia de su regreso. Luego de que en 2016 los originarios de Londres anunciaran que tomarían un descanso ya que los miembros habían pasado básicamente 10 años juntos, ahora iban a darse un tiempo para dedicarse a proyectos personales. Este año volvieron con la noticia en sus redes sociales de un nuevo álbum que contará con John Congleton (St. Vincent, Sharon Van Etten, War On Drugs) en la producción.

En palabras de la banda, Racing Stripes es una de las canciones más suaves e introspectivas del disco.

Fue escrita luego de un periodo de bloqueo. Se sintió como un momento decisivo en la realización del álbum.

La canción cuenta con los coros de Billie Marten. El video fue dirigido por Louis Bhose y grabado en las islas de Lofoten, Noruega, donde, como se puede ver en el video, hace bastante frío.

Racing Stripes ya está disponible para escuchar en todas las plataformas digitales. También puedes pre-ordenar Everything Else Has Gone Wrong antes de su lanzamiento, el 17 de enero de 2020.

La banda también estará dando varios shows íntimos en Reino Unido, previos al lanzamiento del disco.

Escucha los tres sencillos a continuación.