Foals compartieron un par de detalles de su próximo material discográfico y liberaron un nuevo adelanto con el sencillo “2am”.

Luego de que el año pasado regresó al ruedo con “Wake me up”, la agrupación liderada por Yannis Philippakis llegó el día de hoy con este tema en el que le entran de lleno a un bailable pop junto con lyrics que, en contraste al ritmo, son mucho más oscuros.

Respecto al significado de “2am”, en un comunicado, Philippakis comentó: “Se trata de ciclos repetitivos de comportamiento destructivo, con lo que creo que muchas personas pueden identificarse, y ciertamente es una expresión de algo con lo que lucho. Hay algo catártico en expresar ese sentimiento con esta música optimista que tiene una sensación de liberación y una esperanza de resolución”.

El nuevo track ya se encuentra disponible en plataformas digitales, como el segundo avance que Foals publican de su séptimo material discográfico Life is yours. Si bien el disco aún no tiene fecha oficial de estreno, se espera que llegue en algún punto de este año.

Según se reveló, Foals comenzaron a trabajar en el álbum durante el invierno de 2020, mientras hacían cuarentena en Londres. “De manera muy natura, gravitaron hacia la escritura de canciones con un entusiasmo por el escapismo: energía propulsora, melodías bañadas de sol y temas líricos que transportan, tanto en términos de tiempo como de espacio”, dijo la banda.

“No fue sólo un escape del confinamiento del momento, sino que también abrió una ventana a un futuro en el que la emoción comunitaria de los espectáculos en vivo volvería a ser una realidad”, agregó.

Escucha a continuación “2am”:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.