El año pasado al grupo australiano Flyying Colours le fue muy bien con el álbum Fantasy Country e impactaron tanto en crítica como en público, que ahora han tenido que atender la petición de sus fans y concentrar en un solo disco dos de sus EP´s, que están agotados desde hace mucho.

TXT;: Juan Carlos Hidalgo

Es así como aparece una producción epónima de 10 canciones en apenas 39 minutos que para los que amamos aquella neopsicodelia inglesa de finales de los ochenta y comienzo de la siguiente década se convierte en un bocato di cardenale, pues en un instante cuántico nos remota hasta los años del sonido Madchester.

“Lile You Said” es un tema espléndido que abre a punta de guitarras y distorsión; no en vano a Flyying Colours los consideran dentro de la escena actual del shoegaze y algo de ello hay, pero acá la experiencia es la de volver al estallido de The Stone Roses, The Farm, Inspiral Carpets y, claro, The Charlatans, con un poco de Neds Atomic Dustbin.

Viví aquellos años a tope y en Trafalgar Square derroché una buena parte de mi presupuesto mochilero en vinilos mientras 1991 llegaba a su fin… dejar correr este álbum es como volver a estar ahí -con una pinta de Guiness en la mano-; y lo digo con sinceridad y sin demerito alguno para la banda -todo lo contrario-.

Ya luego me entero que en esta entrega confluyen dos discos -uno de 2013 y el otro de 2015- y claro, también me acuerdo de The Pains of Being Pure At Heart, grupo más reciente y ahora en el retiro y que aún con su grandeza jamás se pudo consagrar.

Mientras tanto, suena de nuevo “Wavygravy” y debo prenderle una veladora al altar de The Jesus and Mary Chain… con estos Flyying Colours aflora la nostalgia -no puedo escribir otra cosa cada vez que suena el bajo de “She Leaves”-.

Todo mi reconocimiento para Brodie J. Brümmer, Gemma O’Connor y los hermanos Josh y Sam Dawes; grabaron en Oceanía y a muchos años de distancia… repito una canción como “Bugs” y regresó a los Happy Mondays y The Soup Dragons… quizá me este traicionando el subconsciente y necesite de la complicidad de los lectores (espero recibirla).

Como quiera que sea Flyying Colours dejan muy en claro la valía de estas canciones que merecían ser reeditadas y llevadas al vinilo… piezas como “I Don´t Want to Let You Down” me hacen sentir en Manchester mientras los ochenta se acababan, portar una polo multicolor y bailar como un psicótico con los dos dedos índices para arriba. Aquel sonido neo-psicodélico no se ha desgastado, todo lo contrario.

