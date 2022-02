Como lo prometido es deuda… Florence + The Machine liberó un nuevo sencillo titulado “King”.

Luego de que en los últimos días nos diera una serie de misteriosas pistas, la agrupación regresó oficialmente con una canción en la que medita sobre el ser mujer, la familia y la feminidad. “King” llegó acompañada de un videoclip dirigido por Autumn de Wilde.

“Como artista, en realidad nunca pensé tanto en mi género. Simplemente puse manos a la obra. Fui tan buena como los hombres que sólo salí y los igualé todo el tiempo. Pero ahora, pensando en ser una mujer en sus 30 y en el futuro… de repente siento este desgarramiento de mi identidad y mis deseos”, explicó Florence Welch en un comunicado.

“Que ser artista, pero también querer una familia puede no ser tan simple para mí como lo es para mis homólogos masculinos. Me había inspirado casi exclusivamente en artistas masculinos, y por primera vez sentí que se derrumbaba un muro entre mis ídolos y yo, ya que tengo que tomar decisiones que ellos no tomaron”, agregó.

Pese a que en los dos últimos años Florence + The Machine habían compartido un par de sencillos, “King” es el tema con el que oficialmente regresan a la escena musical. Te dejamos a continuación el video y la canción ya la puedes escuchar en todas las plataformas digitales.

