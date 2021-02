FKA Twigs continua sacando toda la verdad sobre el tipo de relación que tuvo con su ex-pareja Shia LaBeouf, diciendo en esta ocasión que el actor se jactaba con dispararle a perros durante el tiempo que estuvieron juntos como pareja.

La cantante tuvo una nueva entrevista con la revista ELLE, donde fue la portada de este mes. En esta conversación, la cantante dio más detalles sobre su ruptura y como fue que empezó un proceso legal en contra del actor por abuso mental, sexual y físico hacia ella durante su relación.

Tahlia Barnett, aka FKA Twigs alego que su ex-pareja Shia LaBeouf le disparaba a los perros para “prepararse”, (si a eso se le puede llamar preparación) para el papel que desempeño su más reciente película del 2020 The Tax Collector.

“Le dije: ‘Eso es realmente malo. ¿Por qué haces eso? “, Dijo Twigs. “Y él dijo, ‘Porque me tomo mi arte en serio. No me estás apoyando en mi arte. Esto es lo que hago. Es diferente a cantar. No solo me subo a un escenario y hago algunos movimientos. Estoy en el personaje’.

“Es un milagro que saliera con vida”, dijo a la revista, y agregó: “La gente no pensaría que le pasaría a una mujer como yo”. La cantante le dijo al medio que cree que sobrevivió a la relación por “pura suerte”, y agregó: “Sinceramente, desearía poder decir que encontré algo de fuerza y vi esta luz. Desearía poder decir: “Es un testimonio de mi carácter fuerte” o “Es la forma en que mi madre me crió”.

Crédito foto de portada: Instagram FKA Twigs