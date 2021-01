Finneas anunció a través de sus redes sociales que en los próximos días lanzará un nuevo sencillo titulado “American Cliché”.

La noticia la dio junto con el artwork del track realizado por Luke Fenstemaker, quien también participó en la creación del artwork de “Drivers License”, el éxito de Olivia Rodrigo.

“American Cliché” llegará a todas las plataformas digitales el próximo 5 de febrero, siendo este la primera música que Finneas nos comparte en 2021 y desde el lanzamiento de su canción festiva estrenada en diciembre del año pasado.

Además de que ya antes, el músico había estado mostrándonos más de su música como solista con los sencillos: “Can’t Wait To Be Dead” y “What They’ll Say About Us”.

Así que ya sabes, anota la fecha y no dejes de estar al pendiente del músico en sus redes sociales que por lo visto este año nos tiene muchas sorpresas preparadas. Además de que junto con su hermana Billie Eilish, tiene varias nominaciones en los Grammy Awards 2021.

Foto de portada tomada del Instagram del cantante.