Enrique Garnica es el artista plástico más importante del estado de Hidalgo -en el centro de México-; posee una estética que aglutina elementos de las culturas precolombinas con todo un estallido del pop contemporáneo -que puede ir de Los caballeros del zodiaco a Las chicas superpoderosas-. No sería difícil que en su figuración alguien encontrara rasgos de las representaciones de los extraterrestres. ¡se trata pues de una obra fascinante y atractiva!

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Algo que seguramente nos confirmarían Kieran Godfrey (voces y multiinstrumentista) y Samuel Keysell (baterista), los dos únicos miembros de la banda Febueder, que procede de Ascot, Inglaterra; una localidad del sur del país, localizada en el condado de Berkshire que apenas ronda los 20 mil habitantes. Su punto de interés es que ahí localiza un famoso Hipódromo.

Y anoto que confirmarían su admiración por la obra de Enrique Garnica porque de otra forma no se entendería que la pareja dedicada al avant-inde haya ocupado la fotografía de una escultura del creador hidalguense para la portada de Follow The Colonnade, su tercer álbum.

El disco se editó apenas el 10 de marzo a través de su propio sello y la imagen de portada es El vigilante, una escultura en piedra que se localiza en el Parque Ecológico de Cubitos de la ciudad de Pachuca. La pieza se hizo en 1996 como parte de una serie de obras pensadas para interactuar con el entorno natural y hacer reflexionar al visitante acerca del tema medioambiental.

Para cualquier artista mexicano sería un logro destacable y un asunto que, por fortuna, cada vez ocurre con más frecuencia, pero el asunto implica que Febueder no le avisó a Garnica que la usaría. Resultó que durante la diaria pesquisa de este periodista por novedades discográficas a nivel global apareció El vigilante y de inmediato pregunté al autor si le habían pedido autorización; lo que no ocurrió.

Fue entonces que acometí a la escucha de Follow The Colonnade, que es sucesor de Tomalin Has Etched In (2020) y RE-ETCHED (2021); se trata de 9 canciones, entre las que se encuentran “Dire Science” y “Pasiphae” en las que el pop se combina con la experimentación y que terminan sonando como lo hacían los Animal Collective de sus mejores momentos

Al final, son cosas inherentes a estos tiempos. Garnica bromeó de entrada qué si el grupo del que le hablaba se llamaba Los alienígenas ancestrales, mientras yo le comentaba que valía la pena preguntarles directamente a los Febueder si al menos le habrán dado el crédito en el cuadernillo.

Esperemos que esta nota sirva de puente para enterarnos cómo fue que los ingleses tomaron tal decisión y si al menos saben algo de Enrique Garnica y de Pachuca. Ya de entrada esperemos que este texto les traiga también nuevos escuchas mexicanos.

