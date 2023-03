The Orielles presentan una noche de avant-pop desde Manchester

La ciudad de Manchester suele tener cielos grises, mal clima y resulta algo hosca para el paseante; en modo alguno es una Disneylandia de la música, pero sigue poseyendo algo que imbuye a los creadores de un ánimo renovado y una imaginación inagotable; así ocurre con The Orielles, una banda que se define de allí, aunque en realidad hayan surgido de Halifax, West Yorkshire.

TXT: Juan Carlos Hidalgo

Se trata de un trío que han montado las hermanas Sidonie “Sid” B. Hand-Halford (batería) y Esmé Dee Hand-Halford (bajo y voz), junto a Henry Carlyle Wade (guitarra y voz) que debutaron apenas en 2018 con Silver Dollar Moment para seguir con Disco Volador (2020).

The Orielles han señalado que su inspiración fueron Pixies y Sonic Youth más otras bandas noventeras, pero lo cierto es que ellos apelan a una extraña riqueza rítmica y ciertas inflexiones que se antojan o bien jazzísticas u un poco progresivas; al final, se les asocia con un sonido al que se define como avant pop o afro pop -lo que va variando de canción en canción-.

Prosiguieron con La Vita Olistica (2021) y luego con Tableau, que se editó apenas en octubre del año pasado y que bien podría tener un periodo más largo para ser mostrado, pero resulta que les surgió la posibilidad de presentarse en una sala muy prestigiada de Manchester y que recibe a grandes figuras de la experimentación y el jazz.

Así fue como surgió The Orielles Live at The Stoller Hall (Heavenly Recordings), un conjunto de 10 temas mayormente centrados en Tableau, pero con espacio para piezas de sus discos anteriores; además, supuso la posibilidad de colaborar con The Northern Session Collective, un proyecto orientado a proveer a artistas con ejecutantes de cuerdas que puedan adaptarse a diversos arreglos e improvisaciones.

No podían dejar pasar la oportunidad para presentarse en el pasado mes de noviembre y registrar su actuación en una sala tan magnífica tras las gestiones realizadas por Piccadilly Records. El resultado tiene momentos que nos recuerdan a la libertad musical de Portico Quartet y otros pasajes en que hacemos memoria de Cocteau Twins.

The Orielles actuaron junto a una sección de cuerdas de ocho músicos y representó todo un reto para adaptar su material, pues en el estudio aplican algunas técnicas experimentales que no eran fáciles de llevar a un escenario. El reto fue superado y también se grabó en video para la posteridad.

Es así como temas como “Airtight”, “Bobbi´s Second Word” (que nos remite a cosas de Warpaint), “Sunflower Seeds” y “The Instrumental” dan cuenta de una creatividad que corre libre y muestra a un grupo sin ataduras; a la postre, hasta de Yo La Tengo también nos podemos acordar. Hay frescura y desparpajo por igual.

The Orielles Live at The Stoller Hall ofrece la soltura de un buen show en vivo y es una muestra de los buenos haceres de una banda muy joven a la que no le interesa ceñirse a nada en particular… música y libertad, ¿qué más se puede pedir?

También te puede interesar: Constant Smiles rinden homenaje al polémico cineasta Kenneth Anger