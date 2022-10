Existe verdadera grandeza en todos y cada uno de los géneros que suenan en este planeta… el asunto pasa por identificarla; es por ello que cuando hablamos de música country interpretada por mujeres, uno de los primeros nombres que aparece es el de Loreta Lynn, quien falleciera el día de ayer a los 90 años de edad.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El deceso ocurrió en Hurricane Mills, Tennessee, y ello retira de este plano terrenal a una artista considerada por muchos como toda una leyenda del country, debido que dio voz y protagonismo a las mujeres y puso por delante tantísimas historias de desigualdad, vejaciones y sufrimientos.

Ya desde los años sesenta se convirtió en una voz que ponía en evidencia historias que reflejaban el dolor y las penas que conformaban el día a día que muchísimas esposas que transitaban siendo víctimas de un sistema opresor. Precisamente, Loretta Lynn confrontó a un género evidentemente machista y conservador.

Nacida en Kentucky en 1932 tiene en la canción “Coal Miner’s Daughter” su más grande emblema, tan es así que se convirtió en una película biográfica en 1980 (tras publicar el libro que le dio origen unos años antes), pero también quedan álbumes tan memorables como Loretta Lynn Sings (63), You Ain’t Woman Enough (66) y Loretta Lynn Writes ‘Em And Sings ‘Em (70).

En 1988 es inducida al Country Music Hall of Fame, mientras que en 2002 editó una segunda autobiografía llamada Still Woman Enough. En 1977, ella grabó un disco en homenaje a la gran Patsy Cline, para que luego, en 2010, otras artistas le dedicaran Coal Miner’s Daughter: A Tribute to Loretta Lynn.

Mucho se recuerda cuando en 1993 regresó, tras de un alejamiento temporal, a través del trío Honky Tonk Angels, que formó con Dolly Parton y Tammy Wynett. Apenas el año pasado nos dejó su último álbum titulado Still Woman Enough, tal como su segunda autobiografía.

Siempre dijo que escribió para las mujeres y no para los hombres… tenía una voz fina y unas agallas enormes. Loretta Lynn ahora hace sonar sus canciones country por las galaxias.

