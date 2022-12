A la hora de seleccionar a los mejores discos que nos va dejando cada año, hay que tratar de ser panorámicos e intentar abarcar registros muy amplios de estética sonora; es así que hacia finales de este 2022 apareció Where I’m Meant To Be de parte de un combo inglés que está renovando o, más bien, abriendo puertas para el jazz… he allí la fuerza de Ezra Collective.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se trata de una banda compuesta por el baterista y director de orquesta Femi Koleoso, el bajista TJ Koleoso, el teclista Joe Armon-Jones, el trompetista Ife Ogunjobi y el saxofonista tenor James Mollison, que van integrando fragmentos étnicos a composiciones sinuosas que no hacen otra cosa que exponer todo lo buenos ejecutantes que son -no podría ser de otra manera-.

Where I’m Meant To Be no espera nada y abre en lo más alto con “Life Goes On”, nada menos que la rapera Sampha The Great en la vocales -¡una gozada!- y prosigue a toda cadencia con “Victory dance”, que lo mismo nos remonta a África que al Caribe, para que luego llegue “No Confusion”, en compañía de Kojey Radical en la línea vocal y ello le inyecta algo de hip-hop a la mezcla.

El jazz en Londres está que arde y ello se debe, en buena medida, a Ezra Collective, quienes con su segunda entrega han logrado: “Un álbum excepcional que se centra en la alegría y la comunidad, irradia positividad y desenfreno juvenil, y que bien podría ser el que los lleve a primera línea”, según el diario The Guardian.

Todavía se suele recordar su incendiaria actuación en el Festival Glastonbury en 2019 y luego la pandemia lo congeló todo, pero a ellos los puso a componer una obra basta de la que ya hemos mencionado 3 piezas, aunque todavía restan 11 más pues Where I’m Meant To Be se integra de 14 y entre ellas hay que destacar también “Siesta”, hecha con Emeli Sandé -¡sedosidad pura!- y “Love In Other Space”, que tiene a Nao en el canto y que además cierra el disco.

Ezra Collective poseen sofisticación y apertura de miras… viven a plenitud la multiculturalidad y esa fragmentación de las fronteras entre géneros, es por ello que en “No confusión” incluyen un extracto del legendario baterista nigeriano Tony Allen quien señala la manera en que han de enfrentar las cosas: “I’m playing jazz my way” y no es el único extracto de una grabación que cuelan por ahí… hay más.

En Where I’m Meant To Be hay afrobeat, dub e incluso un poco de salsa -en un teclado verdaderamente ponzoñoso-; es un disco que transpira placer e inunda el alma de cada uno de los escuchas… basta con escucharlo completo y entonces será que la magia sonora brote por doquier.

También te puede interesar: Little Simz sorprende con ‘NO THANK YOU’ y afirma: “honra tu verdad y tus sentimientos”