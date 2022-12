¡Vaya sorpresa la de este 12 de diciembre! Todavía estamos paladeando la profundidad de un disco como Sometimes I Might Be an Introvert, por el cual Little Simz ganó el Mercury Prize de este año, cuando nos toma por sorpresa y deja ir un nuevo álbum llamado NO THANK YOU, conformado por 10 canciones sobre las que hay acometer a toda prisa.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Little Simz es alguien que calcula a la perfección cada uno de sus movimientos y que no le gusta la ligereza y la trivialidad, por lo que la campaña de anticipo de este disco venía acompañada de cuatro frases sumamente reflexivas: “La emoción es energía en movimiento; honra tu verdad y tus sentimientos; erradica el miedo; los límites son importantes”.

NO THANK YOU fue producido por Inflo, un miembro del influyente combo de hip-hop de vanguardia SAULT y con quien ya había trabajado en el pasado. Juntos han conseguido que “Silhouette” -el tercer track- sea la transición perfecta entre el disco pasado y el presente.

Nuevamente hay arreglos orquestales, cuerdas, coros y un torrente de talento de parte de Little Simz, quien sigue escalando peldaños rumbo a la cumbre de la música contemporánea debido a la manera de encarar las letras y la producción. Es así como vamos del elegante violín de “No Merci” a la percusión carnavalera de “X” y unos ululantes coros en plan de soul evolucionado.

Al cierre del año y con su inesperada aparición, NO THANK YOU hará más complicada la conformación de las listas de lo mejor del año -un ejercicio lúdico que sigue funcionando por más que se le critique-.

Little Simz demuestra que ella es lo mismo que el título de su sexto corte, un “Heart of Fire”… vaya elegancia y sentido de la estética sonara. Esta rapera británico-nigeriana ya se ha instalado en la gloria musical y rehúsa abandonar ese estado de gracia. ¡Tremendo poderío y capacidad de seducción!

