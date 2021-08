En medio de todo el caos que se está viviendo en el mundo, la música ha sido nuestro espacio seguro. Y aunque lanzar un disco se ha convertido en todo un reto, muchas bandas han hecho hasta lo imposible por conseguirlo.

Esta semana fue de grandes lanzamientos y aunque es difícil hacer una selección, te dejamos acá algunos de los que seguro alegrarán tu fin de semana:

1. NAS – King’s disease II

Luego de un año y con un Grammy Award en la bolsa, NAS regresó para presentar la continuación de King’s disease. La confianza y tranquilidad que el rapero ha mostrado tener últimamente se ve reflejada en este nuevo álbum, en el que con el apoyo de Hit-Boy creó una colección de breakbeats y enérgicos temas con samples de soul que se sienten como todo un escape cinematográfico. Sin duda una de las mejores obras que ha lanzado el rapero a lo largo de su trayectoria.

2. IDER – shame

Pese a las trabas, IDER por fin pudo lanzar su segundo álbum de estudio y la espera valió totalmente la pena. El disco combina los destellos más alegres del pop con una melancolía que nos rememora a los inicio de The Japanese House. Y si bien la banda aún se encuentra explorando su sonido, con shame parece estar acercándose un poco más a la meta.

3. glaive – all dogs go to heaven

Con tan sólo 16 años, glaive ya anda rompiéndola de la mano de icónicos artistas, incluyendo Travis Barker, quien le apostó todo y se involucró en la producción de esta colección de canciones. All dogs go to heaven es eufórico y quizá una gran prueba de cómo el pop y la música se encuentran en medio de una revolución en donde el autotune y los sintetizadores son los principales guerreros.

4. Ayra Starr – 19 & dangerous

¿Cómo es vivir tu adolescencia en medio de la fama? Ésa es la principal pregunta que Ayra Starr aborda a lo largo de las 11 canciones que conforman su disco debut. La joven cantante continúa entregándose y comandando el nuevo afro-pop con ciertos guiños de R&B; el resultado por su puesto que son tracks que no paran de resonar en tu cabeza y que están más que diseñadas para disfrutar la fiesta.