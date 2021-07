En medio de todo el caos que se está viviendo en el mundo, la música ha sido nuestro espacio seguro. Y aunque lanzar un disco se ha convertido en todo un reto, muchas bandas han hecho hasta lo imposible por conseguirlo.

Esta semana fue de grandes lanzamientos y aunque es difícil hacer una selección, te dejamos acá algunos de los que seguro alegrarán tu fin de semana:

1. Inhaler – It won’t always be like this

Después de un par de años de espera, Inhaler finalmente publicó su disco debut It won’t always be like this. El rock sin duda está en el ADN de este material, el cual viene infestado de explosivas melodías, guitarrazos y por su puesto, la poderosa voz de Elijah Hewson, hijo de Bono. Si bien el joven de 21 años siempre ha buscado que su banda sea muy aparte de su árbol genealógico, las influencias de su padre y U2 sí llegan a hacerse notar.

De cualquier forma, It won’t always be like this es una buena carta de presentación.

2. Vince Staples – Vince Staples

Bajo la producción del aclamado Kenny Beats, Vince Staples regresó con una colección de canciones que muestran su autenticidad y que ahora más que nunca está firme en el juego del rap. El disco parece estar dividido en dos, con la primera parte llevándote a un estado más moody y la segunda con beats más enérgicos; pero todo con poderosos versos en los que Staples plasma historias de la difícil vida en la calle.

3. Drug Store Romeos – The world within our bedrooms

De inicio a fin The world within our bedrooms se siente como una montaña rusa de emociones. A través de 15 melodías de indie-pop, el disco debut de Drug Store Romeos lleva al escucha por un profundo viaje de ensueño, teniendo como hosts los teclados, sintetizadores y por supuesto, la dulce voz de Sarah Downie.

4. Rejjie Snow – Baw baw black sheep

Pese a que hace un par de años el rapero declaró a su alter ego Rejjie Snow como muerto, este 2021 resucitó más poderoso que nunca. Teniendo como inspiración su película favorita Willy Wonka & the chocolate factory, el rapero más que crear un disco, creó toda una dulce experiencia cinematográfica al ritmo de un suave jazz-rap con guiños de R&B.

Además, cabe mencionar que uno de los highlights de Baw baw black sheep es la colaboración con el fallecido MF DOOM.