¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

1. Years & Years – Night call

Luego de romper lazos con sus compañeros de banda y convertir Years & Years en un proyecto solista, Olly Alexander estrenó Night call, álbum creado durante la pandemia en el que, a través de un enérgico pop y vibrantes lyrics, nos recuerda cómo era la vida pre-COVID en clubes nocturnos y los amoríos fugaces que te llegan al alma.

2. Miles Kane – Change the show

Miles Kane está de regreso con su cuarto álbum de estudio, en solitario. En Change the show nos encontramos con una colección de canciones reflexivas y ligeramente experimentales, en las que Kane parece estar buscando respuestas. Si bien el disco no se siente como algo innovador, el efecto que tiene es bastante cautivador.

3. AURORA – The gods we can touch

La cantante y compositora noruega inició el año con un nuevo material discográfico que nos tiene encantados. The gods we can touch se siente como todos los aprendizajes obtenidos tras un intenso período de trabajo con The Chemical Brothers, con melodías que tienen el potencial para convertirse en himnos de la pista de baile. Si aún te rehusabas al encanto de Aurora, este álbum te hará rendirte a sus pies.