¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

1. The Linda Lindas – Growing up

The Linda Lindas trajeron de nuevo a la mesa el tema de crecer y las dificultades que vienen consigo, pero sacándolo completamente de un territorio cliché. El debut de estas chicas es mucho mejor de lo que pudimos imaginar, con Growing up convirtiéndose en una interesante apuesta que trae de vuelta las raíces más fuertes del riot grrrl con un pop-punk estremecedor. Entre crisis existenciales, la ferviente idea de ser libres y cartas de amor a sus mascotas, la banda supo dar en el punto clave de lo que es ser adolescente.

2. Omar Apollo – Ivory

Omar Apollo continúa dando enormes pasos en la industria musical y prueba de ello es la gran madurez que presenta en su nuevo álbum, Ivory. En esta colección de canciones, Apollo se entrega apasionadamente a un R&B y una historia de amor que, entre altas y bajas, lo llevan al límite. En comparación con su antecesor, Ivory es más experimental, incluyendo texturas y guiños a la música que formó a Omar Apollo, como el rock de The Strokes y el regional mexicano.

3. Jack White – Fear of the dawn

El nuevo disco de Jack White en solitario por fin está aquí. Fear of the dawn es una colección de canciones en la que el músico redefine el significado del rock y lo deja fluir como nunca antes, a través de poderosos riffs de guitarra. El disco funciona como un amable recordatorio de que con White no existe el límite, sea en solitario o con sus demás proyectos, siempre logra superarse y superar las expectativas del público.

CONOCE AQUÍ LOS ESTRENOS DE LA SEMANA #10