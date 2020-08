Después de más de veinte años, Public Enemy, se reúne con Def Jam para lanzar oficialmente “Flight The Power (Remix 2020)”, el explosivo remix que abrió los premios BET 2020 en el mes de junio.

Este nuevo tema se grabó en junio, agregando nuevas letras que reflejan las protestas mundiales por la muerte de George Floyd, Breonna Taylor y otras víctimas de la violencia policiaca. El video presenta actuaciones de los artistas, filmadas por separado debido al distanciamiento social e intercaladas con potentes imágenes de protesta.

“Las instituciones culturales son importantes. Ser parte integral de una es un honor otorgado y que debemos respetar”, declaró Chuck D. “Las canciones de Public Enemy son impresiones sonoras para siempre en las arenas del tiempo. Y es hora, es necesario, de traer el ruido de nuevo desde un lugar llamado hogar. Def Jam. Fight The Power 2020”.

Por su parte, Jeff Harleston, presidente y director ejecutivo de Def Jam declaró “Como muchos de nosotros, he sido durante mucho tiempo un fan de Public Enemy, y el grupo fue increíblemente formativo para mí y para el camino que tomaría”, añadiendo que “La educación física ha sido consistentemente un ejemplo vivo de cómo la música puede conmover y unir profundamente a las personas y afectar un cambio real en la conversación nacional. A medida que continuamos confrontando la desigualdad y la injusticia, necesitamos la voz del EP en el diálogo nacional. Def Jam se enorgullece de asociarse con Chuck y dar la bienvenida a Public Enemy a casa”.

Fight the Power (2020 Remix)“, es el primer vistazo de lo que sera el próximo nuevo álbum de estudio “What You Gonna Do When The Grid Goes Down”, que se lanzará a través de Def Jam el 25 de septiembre.