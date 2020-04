A pesar del desatimado paso de 2020 por nuestras vidas, este año nos va a dejar algo grandioso – o eso se espera -, el nuevo álbum de The Strokes, The New Abnormal. De este material se desprende Brooklyn Bridge To Chorus.

El último material que la banda neoyorquina estrenó fue Comedown Machine en 2013. En aquella época las tensiones en la banda hicieron que el álbum no tuviera la gira correspondiente. Luego de esto, los cuatro músicos continuaron con sus proyectos personales, por ejemplo, Julian Casablancas se enfocó de lleno a The Voidz y editaron dos álbumes, Tyranny (2014) y Virtue (2018).

El pasado 11 de febrero la banda confirmó su regreso con un nuevo álbum, estrenando At The Door y confirmando que no tendríamos que esperar demasiado para escuchar la versión de estudio de las canciones estrenadas hasta la fecha en sus conciertos.

La nueva canción es Brooklyn Bridge To Chorus, escúchala a continuación:

¿Qué sabemos hasta ahora de The New Abnormal?

El álbum saldrá el próximo 10 de abril a través de Sony. Las canciones que se han revelado y formarán parte de este material son Brooklyn Bridge To Chorus, Bad Decisions, At The Door, The Adults Are Talking y Ode To The Mets, básicamente la mitad del álbum. Las tres primeras están disponibles como sencillos en plataformas de streaming.

Fue producido por Rick Rubin y tendrá colaboraciones con Beastie Boys, Slayer, Johnny Cash, entre otros.

Escucha Brooklyn Bridge To Chorus en plataformas digitales.

Este será el sexto álbum de The Strokes. Te dejamos también su primer video oficial que corresponde a At The Door:

La fotografía de portada fue tomada de la página de Facebook de The Strokes.