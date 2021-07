Enjambre arranca el segundo semestre del año con “Delorean“, una canción inspirada en las aventuras de Marty McFly en la película Volver al futuro. ¿Lo especial del asunto? La banda interpreta este sencillo completamente en inglés.

Ciencia ficción, viajes en el tiempo, nostalgia, futuro. Todos estos elementos se hallan en “Delorean“, canción que Enjambre venía trabajando desde finales de 2020, según Luis Humberto Navejas. La banda tenían esa cosquilla de componer un disco en inglés puesto que radicó varios años en California; era algo inevitable. Así nació Ambrosía, un extra de Próximos prójimos, cuyo primer sencillo es “Delorean”.

Mientras la frase “Wish I could ride on that eighties Delorean”, resuena, Luis Humberto cuenta sobre el rol que él y sus colegas se dieron en el emblemático automóvil Delorean: “La persona que lo alquiló para el video era muy estricto, pues es un coche delicado. Pero al final lo pudimos manejar un ratito, todos amontonados. El encargado del carro nos veía con cara de, ay, híjole. Estuvo padre”. Aunque de entrada parecería que “Delorean” evoca añoranza, la verdad es que habla de frustración por el pasado y angustia por el presente, además del hecho de vivir la incertidumbre que genera el futuro.

“Delorean” marca el banderazo de salida para la gira Próximos Prójimos, la cual arrancará este 16 de julio, con una presentación en el Teatro Diana de Guadalajara. El tour continúa con fechas en el Teatro Morelos (Toluca, 17 de julio), la Curva 4 del Autódromo Hnos. Rodríguez (CDMX, 22 de julio), el Pabellón M (Monterrey, 24 de julio) y varias presentaciones por Estados Unidos.

“Delorean” se presenta con un videoclip divertido donde la propia banda busca revivir esos programas de concursos de antaño, simulando un programa infantil conducido por Taquito Jocoque, quien presenta a los músicos como si fuesen invitados del futuro.