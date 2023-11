Corona Capital: Llegaron los horarios de la edición 2023

La incertidumbre llegó a su fin, luego de volarnos la peluca con su line up perfecto para el chavorruco contémporaneo, el festival Corona Capital por fin ha revelado los horarios de su próxima edición a llevarse a cabo los días 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodriguez de la CDMX.

En esta ocasión, el Corona Capital tendrá como headliners a Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Fever Ray, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds To Mars, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys. Además, el cartel se complementa con las actuaciones de artistas y bandas como Arlo Parks, Alvvays, Niall Horan, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Phoenix, Two Door Cinema Club y D4vd.

Con el anuncio de los horarios se ha hecho una actualización; The Twilight Sad se baja del cartel, en su lugar se presentará NOIA.

Horarios Corona capital 2023:

Viernes 17:

Sábado 18:

Domingo 19:

Si te hiciste oportunamente de tus boletos nos vemos la próxima semana en el Corona Capital, si aún no los tienes aún estás en oportunidad de hacerte de tus entradas y no quedarte con el FOMO.