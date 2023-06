El Corona Capital 2023 y Los Cadillacs en el zócalo abordados desde el Pensamiento Lateral

Los Fabulosos Cadillacs impusieron record de 300 mil personas en el zócalo capitalino y la polémica alrededor de su concierto se incentivó –incluso desde antes se decía que era la fiesta mayor de los chavorucos-; luego vino el anuncio del cartel del Corona Capital 2023 y la presencia de veteranos como Blur, The Cure, Pet Shop Boys y Blur encabezándolo… no tardaron los calificativos de “retronostalgia” y otras aseveraciones similares –otra intensa hoguera de redes sociales-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pero quizá no sea sólo un asunto inherente a México, basta con revisar los elencos del Primavera Sound en España y Argentina, por ejemplo; y encontraremos algo similar en el Festival inglés Glastonbury y otros tantos.

Le he dado varias vueltas al asunto y ello me lleva a abordarlo desde el Pensamiento Lateral para tratar de entenderlo a partir de una perspectiva que me deje la sensación de que no es tan predecible y obvia.

Pero primero sería importante señalar que el Pensamiento Lateral se basa en aplicar la lógica de una forma alternativa; se trata de una perspectiva de lógica distinta a la usual y su aplicación a un problema para alcanzar una solución diferente y creativa. Este pensamiento no deja de ser racional y lógico en modo alguno.

Y es que la premisa de mi reflexión se encamina a no aceptar que se entienda la presencia de los grupos arriba mencionados como un asunto de mera nostalgia y culto a la historia; ¡He allí el meollo del asunto: no son grupos del pasado!

Si los programadores de los grandes festivales pensaran que a The Cure o Blur sólo los van a ver baby boomers el negocio no les saldría –no cuadrarían los números-; entonces resulta en la práctica que la edad de asistentes a los conciertos de estos artistas es mucho más variada de lo que cabría suponer… se trata de propuestas de altísima convocatoria que también tienen un público entre los jóvenes y que no se fija, necesariamente, en cuántos años llevan haciendo música, sino en lo que transmiten.

En ese sentido, Los Fabulosos Cadillacs vivieron un largo proceso en el que su capacidad de convocatoria se fue incrementando; es por ello que son un elemento clave cada vez que aparecen en el Vive Latino; sus organizadores saben que sus presentaciones son muy masivas y tienen elementos que los convierten en un fenómeno de tintes socio-culturales. Siempre ayudan a cerrar el círculo del plan de negocios.

Por supuesto que influye en el record del Zócalo el hecho de que fuera un concierto gratuito, pero ya en el pasado han dejado evidencia de la complicidad de su público y de su arrastre por millares.

Estamos hablando de bandas que se cuentan con los dedos de la mano dentro del rock latino y que podrían emprender tamaña empresa, pero al combo de Vicentico y Sr. Flavio le asisten muchos elementos para anticipar que algo así pasaría y que ello representa un punto muy alto en su trayectoria de más de 3 décadas; muchos otros no obtendrían el mismo resultado por más de que no tuviera costo.

Cambio de juego, el peso específico de agrupaciones con tintes históricos como Depeche Mode (que no vienen al CC) y The Cure es un tema del consumo musical del presente –tienen un volumen detrás muy calculado y poli-generacional-. Están en el espectro musical de hoy día y no es que hayan ido por ellos al retiro.

Considero que esa obsesión por vivir a toda velocidad y que lleva a las redes a considerar a una persona de 40 años como alguien de la tercera edad falla en su percepción. Muchos están adelantando la Retromanía -en términos de convocatoria, la parte creativa y estética es otro asunto-.

Los grandes equipos de futbol (y muchos otros deportes) triunfan a través de una mezcla de jugadores veteranos y talento joven y ello también ocurre en el Corona Capital, donde no sólo hay gente muy probada sino valores totalmente emergentes: ahí están Arlo Parks de apenas 22 años; Soccer Mommy de 26; y Jawny de 27, por poner 3 ejemplos.

Insisto, Pet Shop Boys, Los Fabulosos Cadillacs y Blur siguen siendo grupos de hoy… nada tienen que ver ni con el museo ni con el asilo. Todas estas polémicas –excesivamente juveniles en lo conceptual- pasan por alto que ya Pierre Bordieu en su teoría de valores culturales exponía que hay fenómenos que son objetos de arte y tienen un valor comercial a la vez, es decir, poseen una doble naturaleza. Entendamos entonces, que los encargados del negocio siempre buscan no equivocarse y por ello tienen bien identificados y estudiados los números de cada artista.

En este sentido, no podemos obviar que hay muchísimo de “postureo” y “fashionismo” entre los asistentes a los festivales; ya Nando Cruz, avezado periodista de Rockdelux, expone en su libro Macrofestivales : el agujero negro de la música, que los eventos de enormes dimensiones se definen: “no ya como un encuentro de melómanos sino bajo la apariencia de una suerte de supermercado que, al igual que sucede en este tipo de establecimientos, para alcanzar el objeto deseado debes atravesar infinitos pasillos llenos de ofertas que seducen nuestra pulsión consumista hasta llegar a olvidar cuál era el motivo que nos había llevado hasta allí”.

Se requiere que existan bandas en los bares tocando “La planta” y covers de Héroes del silencio; es necesario que la vanguardia tenga su espacio de desarrollo… celebremos que hayan grupos con disquera y otros tantos en la independencia.

Hoy día hay una enorme diversidad de contenidos y ello permite elegir a partir del propio criterio estético… en el arte no importa realmente la edad del autor sino la vitalidad de su obra.

