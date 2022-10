El sendero creativo es un campo minado, plagado de frustración e imprevistos. Ely Guerra lo sabe y lo reconoce al decir: “El proceso del artista no es sencillo, este glamour de las entrevistas y los conciertos son los grandes premios del trabajo íntimo y rudo que implica para nosotros, quienes nos expresamos a través de una actividad artística”. Así es, más allá de los reflectores se encuentra una artista de carne y hueso a quien por fortuna podrá apreciarse en corto muy pronto, íntima y textualmente, en la Gira en KAsas.

TXT:: Evelyn Mazón

La mexicana, acreedora de un Grammy Latino en 2010, relata que en su trayectoria que incluye 30 años de experiencia detonando creatividad, el sendero no ha sido fácil de transitar: “En los procesos creativos vivo mucha oscuridad e incertidumbre, siempre siento que estoy en una cuerda floja. Hay una vulnerabilidad implícita y mucho temor. Lo considero importante porque eso hace que el proceso sea real y se entienda desde una perspectiva verídica que no busca la complacencia”, afirma Ely.

Sin embargo, la fundadora de Homey Company ha sabido jugar sus cartas y se ha posicionado en la mirada internacional. Alguna vez un periodista se atrevió a describirla como alguien con calidez que parece inmortal. Muestra de esto es su álbum Zion (2019), una obra minimalista y experimental sin uso de instrumento alguno excepto la voz de Ely. Al desnudo, como recurso suficiente para alcanzar la atemporalidad.

La pandemia y otras tragedias sociales han sido obstáculos en el sendero pero no impedimentos para ser esquivados por Ely. La cantautora luce optimista y se prepara para formar parte de un tour que la llevará a los hogares de algunos de sus seguidores. Se trata de la Gira en KAsas, la cual debe su nombre al organizador de las fechas, el músico Kill Aniston, quien también estará a cargo de abrir los shows de Ely. Para esta modalidad de conciertos, Guerra tiene planeado musicalizar los oídos de los asistentes con algunos de sus éxitos. El tour incluye a ciudades como San Luis Potosí, Saltillo y Morelia, además de las principales urbes del país; Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey.

El temario concentrado en Zion no forma parte del tour, ya que interpretarlo en vivo requiere 80 voces y tecnología sofisticada. Aunque Ely asegura que Zion se asemeja a la voz que quiere exponer actualmente: “Zion me lleva a entender que llevo más de 30 años exponiéndome. Me hace más valiente para sacar fuerza de ese proceso doloroso que todavía disfruto: interpretar melodías que son simpáticas y sexys”.

Ely continúa explorando su faceta como escritora, así que la gira también será la ocasión para leer La ciudad de la furia, texto que pertenece a la colección Mirada Pretérita. El libro ya está impreso y fue encuadernado de manera artesanal; en el tour se realizará un primer lanzamiento exclusivo del material. Con esta noticia, Ely deja en claro que su capacidad creativa prolifera en cuentos cortos con historias largas, y que la misma intención puede materializarse en la creación de fragancias, otra de sus pasiones.

La Gira en KAsas es una forma de celebrar de forma íntima una trayectoria de reinvención constante: “Queremos crear la oportunidad de escucharnos mutuamente. La ciudad de la furia es un cuento de lectura rápida que abre espacio para la reflexión y el diálogo. Posterior a esto, pasaremos a interpretar canciones importantes de mi carrera, como ‘La playa’ o ‘Quiéreme mucho’”, concreta Guerra.