El culto de Luna regresa mediante un show para KEXP

Ya en su paso por el Festival Marvin del año pasado, Dean Wareham dio señales de que otra de sus bandas de culto, además de Galaxie 500 podía revivir y ahora se ha dado tras presentarse con Luna en esas deliciosas y legendarias sesiones en directo para la estación KEXP, que transmite para el mundo desde Seattle y que luego coloca sus videos en la plataforma de mayor uso.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y la sorpresa del regresó de Luna se multiplicó al iniciar el show con una versión, nada menos, que de “Thank You For Sending Me An Angel”, un original de Talking Heads y ya de ahí se arrancaron con “Chinatown” y “23 Minutes In Brussels”, procedentes de su álbum Penthouse de 1995.

Para su paso por la KEXP se presentaron con la siguiente alineación: como era de esperarse, Dean Wareham (voz y guitarra), Britta Phillips en el bajo; Sean Eden a la guitarra y Lee Wall en la batería, para cerrar su intervención con “Pup Tent”, canción que pertenece al álbum homónimo de 1997.

El sonido del indie en los noventa no puede comprenderse sin las incursiones del neozelandés Dean Wareham, un artesano del sonido que siempre apegó más a la creatividad que a la grandilocuencia y que dictó siempre cátedra artística mediante el “menos es más”.

Por ahora, Luna ha vuelto a despedir todo su embrujo noctámbulo.

