El trío norteamericano Yacht está de visita en la Ciudad de México para presentar El acento de la computadora (Riel Roch-Decter, Sebastian Pardo), cinta que narra el proceso creativo del álbum Chain tripping, el cual fue grabado con la ayuda de inteligencia artificial. Esto dentro del marco la nueva edición de Ambulante (el filme se proyectará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 31 de agosto, a las 19 hrs.). Claire L. Evans, parte del combo de Portland, nos describe la aventura que ha significado este proyecto.

TXT:: Jacobo Vázquez

Al principio de la película se presentan varios antecedentes de la música hecha a través de computadoras ¿cuál de ellos inspiró la creación del álbum Chain tripping?

Sí, la película muestra a algunas de las personas que han trabajado con sintetizadores y computadoras a través de la historia. Como nosotros, ellas han tenido la inquietud de explorar y experimentar con nuevas posibilidades de composición y producción. Sin embargo, creo que fue David Bowie el que realmente tuvo un impacto en la inspiración de este proyecto. Nos gusta mucho su proceso creativo de la época de Berlín, su técnica de cut up lírico, esos rompecabezas que en un principio parecen no tener conexión pero que al incorporarse logran una obra completa. En nuestro caso fue lo que hicimos, pero a través de la inteligencia artificial.

Creo que la música experimental tiene muchos clichés, ¿cuáles trataron de evitar al grabar este disco?

Teníamos muy claro que no queríamos caer en ciertos estilos que están asociados a la experimentación, como es el caso de la música ambient. Queríamos sonar a nosotros mismos, pero a través de la inteligencia artificial. Buscamos descubrir cuál es nuestro método o fórmula de componer y crear música, cosa que no siempre es fácil cuando estás inmerso en el proceso. Trabajar con inteligencia artificial es como verte reflejado en un espejo, vas descubriendo cosas de las cuales no eras consciente antes.

En El acento de la computadora se menciona que existe una obsesión por crear una música del futuro, aunque en realidad ésta es la que se produce en el presente. Desde tu perspectiva, ¿cómo describirías la música de 2022?

Creo que es muy difícil determinar un solo estilo o género de música en la actualidad, existen muchos microgéneros que a su vez van nutriendo a otros que van logrando más notoriedad en el mainstream. En lo personal me siento desbordada con la cantidad de música que existe hoy día. Sin embargo, el mejor ejemplo de que la música del futuro es la música del presente, se halla en aquella escena de Matrix donde están bailando en un rave; la música que se consideraba actual en ese momento. Quizá en un futuro la música será hecha por inteligencia artificial para la inteligencia artificial y nosotros no podamos entender ese nuevo lenguaje.

Me da la impresión que Chain tripping podría ser incomprendido en el presente y valorado en el futuro, como sucede con los álbumes visionarios.

Nuestra intención fue descubrir nuevas posibilidades de creación, y en ese proceso siempre se corre el riesgo de no ser entendido. Por supuesto que hay muchos casos donde las obras son valoradas mucho tiempo después. Quizá más adelante haya gente que se pregunte cosas que a nosotros no se nos hayan ocurrido antes. Este proyecto ha sido bastante difícil por las herramientas a nuestra disposición y por tener que lidiar con aspectos matemáticos complejos. Todavía no existe alguien en el mainstream que use la inteligencia artificial de esa manera, seguramente eso sucederá cuando la interacción en la vida cotidiana con la inteligencia artificial aumente. Tal vez en el futuro la gente comprenda nuestro disco, aunque nunca hemos hecho música para agradar a los demás sino para aprender cosas, vivir experiencias y divertirnos para conocernos a nosotros mismos.

Richard H. Kirk, de Cabaret Voltaire, dijo que el objetivo de la experimentación es la accesibilidad, ¿qué opinas?

La experimentación se trata de aprender, de poner manos a la obra, y eso te permite acceder a algo distinto a lo que se supone ibas a obtener. Es ir más allá de los límites. Una canción es un producto, pero también significa la oportunidad de tocarla en vivo y crear una comunidad. Es el documento de un proceso en un tiempo determinado en la vida de un artista. La experiencia de hacer una canción es una de las razones más importantes por las que me dedico a hacer música. El reto y la diversión en hacerla, la frustración, cómo vas conviviendo con ella a través del tiempo, te permite saber cómo fue tu vida en un momento determinado. Es como un documento. Por eso creo que la inteligencia artificial no va a suplir al ser humano completamente. Porque el elemento humano que está en las canciones es lo que nos hace conectar profundamente con los demás, trascendiendo el tiempo, las culturas y las lenguas.

La música experimental puede ser engañosa, algunas personas se esconden detrás de ella cuando no existe una buena propuesta.

Sí, creo que es muy fácil esconderse detrás de la música experimental o detrás de grabación lo fi, o detrás de efectos como el delay o el feedback, pero al mismo tiempo ese impulso es también humano, el deseo de ser visto y al mismo tiempo estar oculto. Algo muy común en muchos artistas que son extrovertidos e introvertidos al mismo tiempo. Si no sientes nervios o pena en el escenario quiere decir que no lo estás haciendo bien, porque es ahí donde la gente conecta contigo. El artista crea una imagen cool de sí mismo, y cuando hay un fracaso se puede volver muy vulnerable y destrozar su ego, pero al final esa sensibilidad es la que hace que conecte con su público.

El acento de la computadora rompe muchos mitos sobre hacer música con máquinas: no es fácil trabajar con esa herramientas y manufacturar hits.

Es totalmente cierto, cuando comenzamos el proceso llegamos a pensar que sería fácil, que lograríamos una fórmula para entender nuestro código, pero pronto nos dimos cuenta de que no. Hacer música con inteligencia artificial es tedioso y en ocasiones frustrante. Mucha gente piensa que la música con tecnología se reduce al hecho de que las máquinas nos van a sustituir y van a hacer las cosas más fáciles, pero todavía no es el caso. Nos dimos cuenta de que para facilitar las cosas teníamos que estar ahí, entender las variantes que pudieran surgir y que tuvieran sentido. Con sólo apretar un botón se generaba una cantidad brutal de material, el trabajo real era moldear esa información dentro de una canción pop de tres minutos con un significado. Una tarea retadora que, al final, es el objetivo del artista.

¿Se podría concluir con este proyecto que la inteligencia artificial es una herramienta más al momento de hacer música pero el factor humano siempre va a estar presente?

Me gusta pensar que la película deja un final abierto. Todavía estoy tratando de entender el resultado de este proyecto. Habrá mucha gente haciendo música, videos y textos a partir de la inteligencia artificial. Raperos artificiales firmando contratos con una disquera. La clave de todo esto será saber si esos productos resultarán significativos para el público. El arte real siempre va a necesitar el elemento humano. No me gustaría que fuera más fácil de lo que es ahora, porque ese es nuestro reto como artistas. Me encanta mi trabajo y me gustaría seguir haciéndolo, intentando con nuevas tecnologías, porque eso va a generar un proceso diferente y por ende las canciones serán distintas. El algoritmo humano, ojalá nunca se pierda.

Yacht se presentará en directo tras la proyección de El acento de la computadora en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el próximo 31 de agosto a las 19 hrs. Mantente cerca de Ambulante y sus redes para obtener entradas y conocer el resto de la programación.