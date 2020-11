Ya queríamos fuese viernes para hacer sonar esta rola que nos trae locos toda la semana.

Eddington Again publica Petrify, su nuevo single. Una maravilla de r&b electrónico , de hip hop quebrado, de drum and bass y breakbeat tímido . De timidez va la canción , de lo difícil que es mostrarse frágil ante los demás, y lo inevitable que es.

Eddington Again rompió no hace tanto con su disquera por culpa de unos mails que publicó entre él y el jefe de su ex label, R&S, el belga Renaat Vandepapeliere.

Ahora eso queda atrás y aquí ya estamos deseando el Larga duración. Del músico de Los Ángeles.