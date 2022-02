Vaya que la gira para presentar su disco solista Earthling ha traído gratas sorpresas de parte de Eddie Vedder; primero sorprendió sumando en el escenario a Duff McKagan de Guns N’Roses, pero lo mejor vendría durante el pasado viernes en el concierto de Los Ángeles.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Inicialmente Eddie Vedder convocó a Benmont Tench, tecladista de Tom Petty And The Heartbreakers, para hacer “Room At The Top” y “The Waiting”, pero hacía la parte final dejó perplejo al público al invitar al baterista de The Police, Stewart Copeland y juntos recrear “Message In A Bottle” y el clásico de Neil Young “Rockin’ In The Free World”.

Tal parece que la emotividad es la marca de esta serie de presentaciones, pues en la segunda fecha en Seattle dedicó un mensaje a Mark Lanegan, que acababa de fallecer apenas unas cuantas horas antes; Eddie Vedder dijo tener una reacción alérgica a la tristeza y dijo que Lanegan era un cantante único en su clase.

Otro agregado muy simbólico es el hecho de que también participe en los shows Olivia Vedder, hija del cantante, y que tenga oportunidad de cantar uno de los temas con los que está mostrando lo suyo: “My Father’s Daughter”.

El mensaje para Mark Lanegan remató con la idea de que Eddie Vedder deseaba hacerle saber al líder de Screaming Trees que muchas personas están pensando en él y lo extrañarán.

Ese hecho triste y lamentable se combina con la participación de músicos tan talentosos para darle un valor agregado a la gira de un Eddie Vedder, que se muestra fortalecido y rodeado de buenas canciones y amigos.

