Definieron el sonido y la imagen de los años 80, sobrevivieron a los 90 con dos hits contundentes y a partir del Siglo XXI han demostrado porque son un referente de la música pop contemporánea. Duran Duran. En este 2021, los de Birmingham están de estreno con Future past, su decimoquinto álbum, y lo hacen acompañados de un equipo de productores y colaboradores de élite; Erol Alkan, Giorgio Moroder, Mark Ronson y Graham Coxon. Desde la ciudad de Los Ángeles, John Taylor nos describe el futuro y el pasado de su banda, con los detalles de este nuevo trabajo, así como los orígenes y la creación de su sonido, hace más de 40 años.

TXT:: Jacobo Vázquez

Se acaban de cumplir 40 años desde que lanzaron su primer disco. Qué aventura, ¿verdad?

Ha sido increíble, nunca pensé en tener una carrera de 40 años, simplemente pensaba en subir al escenario y viajar, quizás hacer un par de buenos álbumes. Algo como Siouxsie and the Banshees o alguna banda de las que veíamos en aquellos años. Aunque sabíamos que lo podíamos hacer, que podíamos tener éxito. El final de los años 70 fue un buen momento para las bandas en Inglaterra, muchas lograron contratos con disqueras importantes, trabajamos muy duro y fuimos afortunados al encontrar a la gente adecuada en el momento preciso, buenos productores que supieron sacar lo mejor de nosotros a través de los años.

¿Estuvieron tentados en celebrar estos 40 años con el lanzamiento de un sencillo y un álbum de grades éxitos, quizás tocar el primer álbum en su totalidad y hacer una gira; o siempre tuvieron en mente hacer un nuevo álbum?

Debo darle crédito a Nick por ser el que está más en contra de vivir del legado de Duran Duran, a Simon y a mí nos encanta subir al escenario y disfrutar de los conciertos, pero para Nick es muy importante todo el proceso creativo que se realiza en el estudio, y eso le ha dado una personalidad a la banda, y por eso creo que todavía apreciamos el reto de hacer música nueva. Y por otra parte, cuando llega el momento de tocar en vivo, siempre es más emocionante tocar canciones nuevas, y creo que también lo es para el público de Duran Duran, tengo la sensación de que desean saber en qué estamos en este momento.

Siempre están muy atentos de lo que está pasando en el mundo de la música, ¿qué música nueva influenció este álbum?

Es curioso, pero en estos momentos estoy escuchando música bastante antigua, música que se considera “clásica”, me encanta el sonido de las cuerdas, los oboes. Estoy disfrutando muchísimo este tipo de dinámica, composiciones del Siglo XVIII y XIX. Sin embargo, Simon tiene un programa de radio llamado Whooosh! que está enfocado en música nueva, le emociona saber qué está pasando con las nuevas bandas. Por otro lado, este nuevo disco nos ha llevado a nuestro propio pasado, se puede considerar como un álbum autoreferencial, es un disco donde nos contuvimos más. En otros trabajos dejábamos ver hacia donde nos queríamos dirigir, en este caso se notan más los sonidos que nos han distinguido durante nuestra carrera.

Cuando lo escuchas puedes ir señalando los diferentes momentos de nuestra trayectoria. El trabajo de Erol Alkan nos hizo esforzarnos de manera individual, quería las mejores líneas de bajo de John Taylor, las mejores baterías de Roger Taylor, los mejores arreglos de teclado de Nick Rhodes, de verdad, nos llevó a sacar lo mejor de nosotros. Además, tuvimos a Graham Coxon en el estudio, lo cual fue bastante inspirador, todo lo que tocaba era fantástico. Teníamos mucho tiempo que no tocábamos con un gran guitarrista de rock, lo cual agregó una cantidad de energía considerable a las sesiones de grabación.

Y también trabajaron con Giorgio Moroder.

¡Increíble! Grabamos un par de temas con él durante dos días. Sabíamos hacia dónde queríamos llevar las canciones, buscamos ese sonido característico de Giorgio que, de cierta manera, ya habíamos utilizado anteriormente. Fue maravilloso haber trabajado con él y su espíritu y habilidad en el estudio.

Duran Duran fue parte de una generación de bandas en Inglaterra, entre ellas Ultravox y Japan, ¿qué influencia tuvieron estos grupos en la creación de su sonido?

Habría que empezar por decir que hubo un momento donde el punk se convirtió en new wave, y para nosotros lo que hacía la diferencia entre el punk y el new wave es que el segundo lo podías bailar mientras el punk era pogo, empujarse los unos con los otros. En el new wave había romance. Con la llegada del post punk se abrió una amplia variedad de sonidos y posibilidades. Es muy interesante que hayas mencionado a Ultravox, porque en sus inicios era una banda de punk con un violinista, pero para su tercer álbum ya usaban secuenciadores y trabajaban con productores alemanes; ellos empezaron a mostrar el camino de lo que venía en el futuro.

En el caso de Japan, cuando salieron por primera vez nos emocionamos por su apariencia, muy parecida a la de los New York Dolls, pero su sonido nos decepcionó un poco. Cuando los volvimos a ver en la gira de su segundo álbum Obscure alternatives, debo decir que para mí fue una experiencia espiritual. Ahí la propuesta, y sobre todo la base rítmica, me hicieron pensar en que nuevas tendencias se vislumbraban. Sin embargo, para su tercer disco, Quiet life, realmente me identifiqué con su sonido. Fue un momento muy interesante porque la tecnología se combinó con la actitud punk.

Nosotros habíamos sido movidos por grupos como los Sex Pistols y The Clash, pero no tenía caso replicar ese sonido. Queríamos crear algo nuevo, y debo decir que la combinación que cayó del cielo y que lo cambió todo fue la música disco de Nueva York y la música electrónica alemana. En mi caso, elegí tocar el bajo por la influencia de la música disco, cuando los sintetizadores fueron accesibles y Nick se pudo comprar uno. En ese momento empezamos a crear nuestro sonido, un bajo con ritmo disco mezclado con secuenciadores y una batería rítmica.

Ya teníamos nuestro sonido antes de que llegara Simon, él puso la última pieza: las letras. Recuerdo que escuchaba la música y nos decía: “creo que ya sé de qué trata esta canción”. A veces nos sorprendía con sus letras y otras veces no. De esta manera encontramos nuestro estilo de composición, el cual hemos defendido durante todos estos años.

Y una vez que encontraron su sonido, llegaron los videos que también le dieron una personalidad a la banda, ¿cuál es tu video favorito y por qué?

Llegamos a un punto en que todo mundo hablaba de los videos, pero no tanto de la música. Es verdad que filmamos unos videos increíbles en Sri Lanka; “Save a prayer” es fantástico. Sin embargo, no se puede comparar con el proceso de grabar una canción. De alguna forma, nos sentimos un poco malentendidos por el público y la prensa, pero en la época cuando lanzamos “The reflex” el nivel de energía que había en los conciertos era impresionante, y ahí fue cuando decidimos combinar las ventajas de la producción de los videos con la vibra de los conciertos. Para mí fue la mejor decisión que pudimos tomar; los efectos con las luces crearon una ambiente increíble, que también resaltaba nuestra energía como banda.

Finalmente, ¿cuál es el espíritu de Duran Duran en este momento?

Caminar juntos hacia el futuro.