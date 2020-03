Dua Lipa nombró a su nuevo disco Future Nostalgia, el nombre apareció en su mente después de encontrar la razón y la línea creativa para hacer su más reciente álbum. Su cabeza no está solo en el 2020, está en 10 o en 20 años después, creó un disco que la gente después de mucho tiempo sentirá nostalgia al volverlo a escuchar.

Future Nostalgia cuenta con 11 canciones, de ahí se han desprendido 4 sencillos que hemos ido escuchando desde finales del año pasado hasta hoy. Son once temas que te van llevando por distintas épocas pero que al mismo tiempo suenan frescos, con coros sencillos para aprenderse y ritmos que mientras más atención les pones te van aventando recuerdos de cosas que claramente ya has escuchado.

No caeré en el viejo juego de decir que es una artista que no está innovando, porque en estos tiempos ¿Quién está innovando?

Dua Lipa tiene en Future Nostalgia uno de los discos que muestran el otro lado del pop, alejado de los ritmos latinos que inundan los playlists, sin colaboraciones innecesarias y sin necesidad de meter el reggaetón con calzador. Muestra esas influencias que la acompañaron mientras era niña, guiños a Gwen Stefani, Prince, Blondie, Madonna y sobre todo mucha música disco: Chic, Motwon, Donna Summer, LaBelle, The Trammps…

Dua mantiene su discurso haciendo canciones para mujeres empoderadas. En “Future Nostalgia”, canción que le da nombre al disco, habla de cómo no importa lo que hagan, ella va a conseguir su objetivo y de cómo el mundo no está acostumbrado a ver mujeres alfa. También hizo himnos para levantar los corazones rotos como “Break My Heart” y “Don’t Start Now”, que fue el primer sencillo que escuchamos el año pasado y en el que le dice a algún exnovio que deje de aparecerse que si no se preocupó por ella cuando estaban juntos no lo haga ahorita.

Para finalizar Future Nostalgia, Dua Lipa pone “Boys will be Boys” en donde le dice a las mujeres acompañada de un coro de niñas, cuerdas y un piano, que se pongan las llaves entre los nudillos cuando estén solas y haya chicos cerca, hace énfasis en que los chicos siempre serán chicos y las chicas serán mujeres para cerrar el álbum como si estuviera musicalizando el final de temporada de una serie.

Future Nostalgia es un disco con mensajes certeros a los tiempos que vivimos y con los ritmos para bailar un poco mientras seguimos en nuestras casa por el Coronavirus.

Le pones play y te sale John Travolta con pantalones acampanados y plataformas bailando con Donna Pescow.