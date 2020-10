DRS and Dynamite, dos veteranos del drum and bass ,han unido fuerzas para firmar un magnífico álbum en 2020.

Playing in the Night suena profundo y lleva el género a su lado más lírico.

DRS and Dynamite han contado para el disco con colaboraciones de la talla del gran Roni Size. Con Size se hizo celebro Dynamite a finales de los 90. Además de Size asoma por el disco Calibre, Nu:Tone, S.P.Y, DJ Zinc, Chimpo y DJ Marky.

Una sorpresa este Playing In The Dark para el drum and bass del 2020. Editado con el sello londinense Hospital Records.