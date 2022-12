En Alaska hay un pueblo que se está teniendo que re ubicar pues el cambio climático lo va a sumergir bajo el agua. Es decir, esta población en el norte del mundo sufre por anticipado el fin que nos espera a la humanidad, un planeta irreconocible por obra del aumento de la temperatura global.

El artista Dusty Patches, alias artístico y digital de Patrick Mitchell supo de esta historia al ser invitado en 2019 por la artista Jennifer Cronin que documentó lo que allí acontecía. Cronin realizó pinturas y serigrafías que al estrenar en una galeria invitó a Dusty Patches a tocar en el evento. De esta manera brota el álbum Newtok, nombre del pueblo víctima del cambio climático.

Newtok es un disco de down tempo más que ambient y más cinematográfico que otra cosa. Una reflexión producto de contemplar la erosión sufrida por la costa que protegía Newtok.

Mitchell comenzó con una exploración de los sintetizadores Teenage Engineering Operator 1 (OP-1) y Pocket Operator. Una selección de estas composiciones se lanzó en 2018 como un casete EP doble titulado “Filthy Four Track Machine volumes I + II” (Sooper Records). En 2020, Dusty Patches lanzó Nocturnal Emissions from the Dablatory, su primer proyecto realizado íntegramente con síntesis modular.