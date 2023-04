Donald Glover reveló que “This is America” era una crítica a Drake

“This is America” fue lanzada en 2018 como un crudo retrato de la violencia que se vive en los Estados Unidos. Sin embargo, en una reciente entrevista con GQ, Donald Glover explicó que en un inicio la idea que tenía en mente era hacer una canción contra Drake.

“Tuve la idea tres años antes. Le conté [al director] Hiro [Murai] la idea, y él dijo ‘realmente quiero hacer eso’. La idea de la canción comenzó como una broma. Para ser completamente honesto, ‘This is America’, eso era todo lo que teníamos en esa línea”, comentó.

“Comenzó como un insulto a Drake, para ser honesto, como una forma divertida de hacerlo. Pero luego pensé, esta mierda suena un poco difícil. Así que dije, déjame jugar con eso”, continuó Donald Glover.

De igual forma, en la entrevista, Glover habló sobre cómo él y Murai conceptualizaron el video musical de “This Is America“, al que llama el “‘We are the world’ del trap”. Recordemos que la canción presenta coros de Young Thug, Slim Jxmmi de Rae Sremmurd, BlocBoy JB, Quavo de Migos y 21 Savage.

Según explicó Donald Glover, inicialmente se inspiraron en el video “Thriller” de Michael Jackson. “¿Cómo haces que la gente se preocupe por algo más? Hay tanta mierda. Tienes que tener un momento en tiempo real”, dijo sobre el estreno del tema en SNL.