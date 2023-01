En los últimos años, Glover no ha dejado de jugar con nosotros con respecto al futuro de su alter ego musical Childish Gambino. En varias ocasiones el protagonista de Atlanta ha dicho que quiere acabar pronto con ese proyecto y darle un final digno, sin embargo, como en algunos otros momentos, el día de ayer cambió de parecer y reveló que probablemente pronto regrese con nueva música.

Durante la alfombra roja de los Golden Globes, Donald Glover fue entrevistado por la actriz Laverne Cox, quien le preguntó si tiene planes de empezar a componer nuevas canciones ahora que Atlanta llegó a su fin. “Ahora mismo estoy haciendo música. Me encanta. He estado en el estudio y he llevado a personas secretas a trabajar en cosas. Por el momento sólo lo hago por diversión, pero prometo que algo saldrá”, respondió.

Después, Cox retomó los antiguos comentarios de Donald Glover sobre el probable retiro de Childish Gambino para preguntarle si la música que está en camino volvería a salir bajo este nombre o con uno diferente; a lo que el actor respondió: “No, no, no, eso estuvo fuera de lugar. No tienes que preocuparte por eso. Él estará de vuelta”.

El último álbum de Childish Gambino fue 3.15.20, publicado en 2020.