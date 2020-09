Hay épocas que a lo mejor a muchos no nos tocó vivir y que nos hubiera gustado hacerlo, ver a bandas que a lo mejor ya no están juntas o que simplemente no hemos tenido la oportunidad de verlas. Y habrá quienes sí lo hicieron pero recordar es volver a vivir ¿no?

Afortunadamente todo esto ha sido plasmado en diversos documentales de nuestras bandas favoritas. A través de los que podemos adentrarnos un poco a lo que fue o solamente recordar. Es por eso que hemos seleccionado algunos grandes documentales musicales que sin duda todo melómano debe de ver al menos una vez en su vida.

Chécalos a continuación:

1. The Libertines: There Are No Innocent Bystanders

Dirigido por Roger Sargent, éste documental retrata toda la locura que fue el regreso de The Libertines a los escenarios en 2010. Mostrando además el lado más intenso e íntimo que se haya visto de la banda y la relación entre Carl Barat y Pete Doherty.

2. 1991: The Year Punk Broke

Toda la esencia de lo que fueron los noventa quedó plasmada en este documental hecho por David Markey. En el que deja ver cómo se vivió el tour conjunto que Nirvana y Sonic Youth realizaron por Europa en 1991, además de que otros legendarias agrupaciones como Dinosaur Jr. y Babes In Toyland también hacen aparición.

3. (This Is Known as) The Blue Scale

Éste documental también es de David Markey. Y aunque en realidad es material no usado que se incluyó en el DVD de The Year Punk Broke, la cinta habla por sí sola. En alrededor de 40 minutos, The Blue Scale nos presenta más de las legendarias presentaciones de Sonic Youth y Nirvana.

4. Pulp: A Film About Life, Death & Supermarkets

Florian Habicht hizo un filme en el que los fans son quienes se encargan de contar la historia de la legendaria banda y lo que ésta ha significado en sus vidas. Todo mientras se muestra el último show que tuvo Pulp en su lugar de origen y debaten sobre temas como la vida y la muerte.

5. No Distance Left To Run

Dylan Southern y Will Lovelace fueron quienes se encargaron de documentar el regreso de Blur en 2009 para dar un par de conciertos en Glastonbury y Hyde Park. El filme es un profundo vistazo hacia lo que fue ese épico momento, además de que incluye íntimas entrevistas con la banda y a la par se va contando su historia.