Diplo y el cantante de R&B Miguel llegaron hoy con el tema perfecto para ambientar tu fin de semana. Escucha “Don’t forget my love”.

Esta nueva y alegre pista fue lanzada como el último adelanto del disco homónimo que Diplo lanzará el próximo 4 de marzo, siendo éste el primero que publica como solista en 18 años. Según se anunció, el elepé nació de una inmersión que el DJ tuvo en la música house.

Además de la colaboración con Miguel, entre las 14 pistas se incluye la participación de diferentes músicos. Previamente se estrenó “Don’t be afraid” con Jungle y Damian Lazarus, “One by one” con Elderbrook y Andhim, “Looking for me” y “Promises” con Paul Woolford.

Jasper Goggins, jefe del sello discográfico de Mad Decent y colaborador de Diplo desde hace mucho tiempo, describió el álbum como “un trabajo cohesivo homónimo que llegará como un momento decisivo en su carrera”.

“Las características y colaboraciones pueden parecer ingeniería algorítmica de la industria contemporánea, pero este álbum en realidad está diseñado específicamente para los lugares favoritos de Diplo para tocar en el mundo; un testimonio de su amor casi absurdo e imperecedero por tocar en vivo frente a la gente”, explicó Goggins.

Te dejamos a continuación “Don’t forget my love” y recuerda que ya puedes pre-ordenar el álbum dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.