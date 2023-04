Dieth: puro músico con pedigrí

David Ellefson es un buen bajista. Estuvo 30 años en Megadeth, divididos en dos etapas. La primera vez se fue en medio de una disputa legal por regalías. La segunda se fue tras un escándalo sexual. En ambas ocasiones encontró maneras de mantenerse activo, y en ambas ocasiones logró al menos tener giras e ingresos que si bien no eran comparables con lo que ganaba en Megadeth, lo mantuvieron y mantienen a flote.

Esta semana, uno de sus múltiples proyectos lanzó un nuevo sencillo. Es un trío, se llama Dieth y además de Ellefson están el baterista Michal Lysejko (ex Decapitated) y el guitarrista cantante Guilherme Miranda (ex Entombed A.D.). Los tres tienen en común la parte ex algo, aunque solo Ellefson puede presumir ser ex una banda comercialmente muy exitosa y musicalmente reverenciada.

Dieth suena bien, intenso, con ciertos brillos tipo punk, aunque es metal extremo de buena manufactura. El problema en todo caso es que este y casi todos los proyectos alternos de Ellefson tienen canciones que invitan a pensar que le tira a Megadeth. Y claro, aprendió del mejor: Dave Mustaine habló de Metallica durante un cuarto de siglo, así que se entiende. Pero Dave tiene ese carácter rudo en el que las peleas le van bien, y Ellefson no. El sencillo se llama “Don’t get mad… get even!” (“No te enojes… ¡desquítate!”), y cuesta mucho trabajo pensar que su despido de Megadeth no juega en la creación del tema.

Como banda, Dieth tiene lo suficiente para generar ruido, acomodarse en festivales veraniegos y hacer algunas giras que si bien no serán de arenas, si puede mantenerla activa por varios meses. Ojalá se enfoque en eso y sobre todo Ellefson deje atrás el constante discurso que involucra a Megadeth. No le hace falta. Es bueno dejar siempre claro que pasó ahí 30 años, pero todo este leer entre líneas terminará por cansar a la gente y por lo tanto, le jugará en contra. Ahí está KK Downing, ex Judas Priest como ejemplo.

Por lo pronto, enhorabuena por el sencillo, está bien hecho, es interesante que sea en formato trío, es más crudo y se requiere más punch para enganchar a la audiencia porque no tiene mas que tres instrumentos, y lo logran. El coro tipo pandilla, el riff, los solos caóticos y el doble bombo, todos aportan para que el tema enganche y se disfrute. Los 30 años de David en Megadeth no los borra nadie, y aferrarse a lo justo o injusto de su salida estorba en el desarrollo de estos proyectos que tiene, cuya calidad es incuestionable.