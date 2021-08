El día de hoy festejamos a la fotografía, un arte muchas veces infravalorado hasta por las mismas Bellas Artes, pero que sin lugar a dudas ocupa un papel sumamente importante en la historia de la humanidad pues gracias a ella contamos con registros visuales de algunos momentos trascendentales e irrepetibles. Naturalmente la fotografía ha hecho ruido en otras áreas artísticas; la mancuerna hecha con la música es una de las más importantes. Detrás de cada gran artista y cada gran álbum hay un fotógrafo/a talentoso que gracias a su ojo ofrece vida a portadas que con el tiempo se vuelven icónicas.

Por eso, enlistamos algunas de las portadas de rock más icónicas del mundo.

Abbey road – The Beatles

Arrancamos con una portada que está clavada en la mente de todos, pues no hay manera en la que alguien no haya visto esta fotografía, así haya sido la original o las incontables copias e imitaciones en el cine y la televisión. Tomada por el fotógrafo Brian Southall en 1969, esta fotografía adornó el que sería el penúltimo álbum de The Beatles. A pesar de su sencillez, dicha imagen fue el centro de una enorme oleada de teorías conspirativas, las cuales siguen haciendo ruido hoy en día y aquel icónico cruce se convirtió en un destino turístico para cualquiera que esté en la ciudad de Londres.

Aladdin Zane – David Bowie

Todos estamos de acuerdo en que Bowie fue un gran fenómeno, no hay ni habrá algún artista como él; su versatilidad, vanguardia y visión lo ponían muchos años adelante de la gran mayoría de las bandas de su época y, sin duda, sus fotos y portadas son legendarias. La fotografía que adorna el álbum de Aladdin Sane es impactante. Fue tomada por el fotógrafo Brian Duffy después de mucha experimentación, pues Brian no tenía una idea muy clara de qué hacer. Al final se terminó escogiendo la que se considera una imagen mítica que acompañó el lanzamiento del disco en 1973.

Thriller – Michael Jackson

Tomada dentro de los estudios del sello discográfico Epic por el fotógrafo Dick Zimmerman, esta portada ha pasado a la historia por ser la carátula del disco más representativo del género pop y uno de los más vendidos en todo el planeta. Lanzado como su sexto álbum de estudio en 1982, este disco cambió a la industria de la música, haciendo más rentable este negocio.

Caifanes – Caifanes

El debut de Caifanes marcó un antes y después en el rock mexicano, pues su mezcla entre el goth europeo y los sonidos mexicanos le voló la cabeza a todos; rápidamente la banda alcanzaría altos vuelos. Su portada y las fotos que adornan el disco, las cuales fueron un trabajo colaborativo de los fotógrafos Germán Herrera y Carlos Somonte, nos muestran a un grupo altamente influenciado por The Cure. El álbum vio la luz en 1988.

Nevermind – Nirvana

Una de las fotos más homenajeadas de la historia se desprende del segundo disco de Nirvana. Imagen tomada por el fotógrafo Rick Elden, quien al no encontrar una foto propia del mensaje que Kurt Cobain quería compartir, tuvo que meterse a una piscina y fotografiar a un bebé llamado Robert Fisher. Al momento de su lanzamiento en 1992, la portada causó asombro en quien la observaba y creó algunas teorías.

Post – Bjork

El segundo disco de Bjork, publicado en 1995, exploró la soledad de ella y su familia en Islandia. Esta portada es de las más icónicas en su carrera, pues Me Company la rodeó de postales abstractas gigantes que representaban la comunicación entre la artista ambulante y sus seres queridos. La imagen fue tomada en una calle de Londres por Stéphane Sednaoui.

Bocanada – Gustavo Cerati

El segundo álbum de estudio en la faceta solista de Cerati fue publicado en 1999 y está considerado como un disco fundamental en la historia del rock iberoamericano y el habla hispana en general. Su portada, aunque sencilla, causa muchas emociones en quien la ve por su impactante color azul; fue fotografiada por la artista argentina Gaby Herbstein.

Reptilectric – Zoé

Yéndonos a épocas más actuales, el grupo liderado por León Larregui nos presentó en 2008 su cuarto disco de estudio, material que elevó aún más a la banda como uno de los grupos mexicanos de rock más importantes de la primera década de los 2000. La fotografía que cubre el disco fue tomada por Moises Tehuitzil y pasó a la memoria colectiva de miles de personas.

Come of age – The Vaccines

El segundo disco de estudio de los ingleses The Vaccines, lanzado en 2012, nos muestra a un grupo que aprendió a madurar bastante rápido y que es más innovador que lo presumido en su disco predecesor. Su portada, que nos presenta una versión femenina con un estilo mucho más punk que el mismo contenido del álbum, fue fotografiada por Colin Lane.

Trouble will find me – The National

El sexto álbum de los ídolos norteamericanos The National lanzado en 2013, fue fotografiado por Jeff Salem y catalogado por la prensa como una obra exquisita gracias a su sutileza y su asenso como banda al rock mainstream. La portada, la cual incorpora una sección recortada de la obra Fragmentation de Bohyun Hoon, es una pieza que tiene secciones talladas de espejos colocadas por igual sobre cuerpos humanos desnudos.

