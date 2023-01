El catálogo musical de De La Soul llegará por primera vez a plataformas de streaming

Después de décadas de lucha, el trío conformado por Posdnuos, Trugoy y Maseo logró recuperar el control de los derechos de sus masters gracias a una nueva relación con Reservoir y Chrysalis Records. “Han sido más de 20 años de retraso, pero por fin estamos aquí”, dijo DJ Maseo junto con la gran noticia de que su catálogo musical completo llegará por primera vez a los diversos servicios de streaming.

Cortesía

3 Feet high and rising (1989), De La Soul is dead (1991), Buhloone mindstate (1993), Stakes is high (1996), Art official intelligence: Mosaic thump (2000) y AOI: Bionix (2001) son sólo algunos de los títulos de De La Soul que podremos encontrar para descarga digital a partir del próximo 3 de marzo. Además, los neoyorquinos también pondrán a la venta mercancía exclusiva, vinilos, CD y casetes.

Como adelanto de esta ola de lanzamientos, el grupo compartió en streaming “The magic number”, uno de los sencillos más exitosos que ha tenido en su trayectoria. Esta canción, producida por Prince Paul, no sólo marcó el tono de su disco debut 3 Feet high and rising, sino también fue el inicio de una filosofía que De La Soul mantiene hasta la fecha: “Three is the magic number” (tres es el número mágico).

Escúchala a continuación:

Foto de portada: Cortesía.