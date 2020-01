El día de hoy, David Bowie estaría cumpliendo 73 años y al rededor del mundo se han hecho increíbles cosas para hacerle homenaje. Recientemente se anunció el lanzamiento del EP Is It Any Wonder? y ChangesNowBowie. Y nosotros, además de que el año pasado presentamos un nuevo volumen de Rock Para Leer dedicado a Bowie, decidimos festejarlo el día de hoy con una lista de 5 datos curiosos sobre el icónico Duque Blanco.

En el año de 2003, la Reina Isabel II le otorgó el título de Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE). Sin embargo, el cantante rechazó el puesto argumentando que le parecía algo inservible. Y ahora, se encuentra dentro de una extensa lista del gobierno británico de famosos que han rechazado diversos honores, entre ellos Aldous Huxley y Alfred Hitchcock. La idea de la canción Space Oddity surgió después de que Bowie fuera al estreno de la película 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick. Pero en sí, la canción tiene diferentes influencias, para el sonido se basó en la canción Old Friends de Simon & Garfunkel. Y como inspiración para la letra tomó su rompimiento con la actriz Hermione Farthingale. Plasmando en la canción el vacío solitario que sintió con su ausencia con la metáfora sobre la cápsula espacial abandonada de Major Tom.Más de 20 artistas le han hecho cover a esta canción, pero el más impactante, ha sido el del astronauta Hadfield a bordo de la Estación Espacial Internacional. 3. Uno de los sellos característicos de Bowie eran sus ojos. Esta peculiaridad se llama Anisocoria y está definida como una asimetría en las pupilas y aunque regularmente se da por herencia genética o accidentes vasculares, en el caso del intérprete fue por una pelea adolescente por una chica. La historia es que a sus 14 años tuvo una riña con su amigo George Underwood, en la que David recibió un golpe en el ojo. Y tras varias operaciones y meses hospitalizado el resultado fue la dilatación permanente de su pupila derecha.

4. Para la creación del alter ego de Ziggy Stardust tuvo como inspiración al pionero del rock británico Vince Taylor. Bowie lo conoció a mitad de los años sesenta y en varias ocasiones lo describió como una persona totalmente bizarra, quien juraba ser un dios alienígena que había llegado a la tierra.

Entre las canciones que simbolizaron esta era se encontraba Starman, a la que Duran Duran le realizó un grandioso cover para conmemorar el 40 aniversario de la primera vez que Bowie la presentó en television.

5. Su álbum Diamond Dogs fue el tercero consecutivo en encabezar las listas de Gran Bretaña y Estados Unidos, esto a pesar de haber nacido bajo una frustración de fallidas oportunidades. Para éste, Bowie tocó todos los instrumentos, incluyendo el famoso riff de guitarra que suena en Rebel Rebel, canción que se convirtió en un himno de los 70 y que hasta la fecha sigue estando presente. Prueba de ello es como hasta la fecha bandas de diferentes partes del mundo la interpretan en sus shows, recientemente The Struts la tocó en su concierto en Paris.

David Bowie ha sido una de las figuras más influyentes tanto en la música como en la cultura pop. Hoy millones de personas lo recuerdan y su música suena en cada rincón del planeta, esperando que desde las estrellas el icónico Duque Blanco baile con sus zapatos rojos puestos.

Créditos foto de portada: Masayoshi Sukita.