El reciente regreso de ABBA nos tiene a todos más que emocionado y el frontman de Foo Fighters, Dave Grohl, no es la excepción.

Hace un par de semanas recibimos la increíble noticia de que la legendaria agrupación sueca estaba de vuelta con un par de sencillos, un nuevo disco en puerta y el anuncio de que el próximo año realizarán una serie de conciertos en Londres.

Y ahora, en una entrevista con BBC News, Dave Grohl habló sobre lo que este suceso significó para él. “Oh por Dios, soy un gran fan de ABBA. “Cuando vi que iban a volver y que tenían un disco, le mandé ese enlace a 100 de mis contactos, luego escuché la nueva canción y lloré como un bebé”, comentó.

Hablando sobre los dos nuevos sencillos de la banda, Grohl explicó: “Casi suenan como si no hubiera pasado el tiempo. Además, fue una retrospectiva tan hermosa, romántica, melancólica y agridulce. Ugh, es increíble. ABBA no puede fallar nunca”.

Sin embargo, la cosa no paró ahí, ya que Dave Grohl también sacó a relucir sus deseos de convertirse en el baterista de ABBA durante su próximo tour: “Escucha, me levantaré y tocaré la batería en la apertura de un puesto. Muéstrame una batería y me sentaré a tocarla. Así que sí, tocaría con ABBA”.

En fin, habrá que esperar la respuesta del cuarteto, después de todo, sabemos que para Dave no hay imposibles.

Foto de portada tomada del Instagram de Foo Fighters.