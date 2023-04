Daughter: asomarse al futuro desde la sobriedad

Elena Tonra, la vocalista de los ingleses Daughter, tiene 32 años cumplidos y ya ha experimentado en carne propia los excesos adjuntos a la vida de los músicos exitosos e incluso más aún, inherentes al modo de vida de nuestro tiempo; es por ello que le ha compuesto una canción a la época en la que bebía… en “Party” evoca el día de su último trago y concluye: “La peor noche de mi vida, o lo que es peor, la mejor”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pero para sobrevivir se tiene que adaptar y es por ello que regresa 6 años después de su último álbum Not to Disappear, una vez más en compañía del guitarrista Igor Haefeli y el batería Remi Aguilella, para entregar una notable colección de canciones a la que han titulado Stereo Mind Game (2023).

De entrada, ha sido “Be Your Own Way” la canción que ha acaparado los elogios; se trata de una pieza en la que luce la voz a plenitud, que nos remonta ligeramente a lo que hacen The XX y que se centra en una relación sentimental con personas ubicadas en ambas orillas del Océano Atlántico y que una vez más recuerda que hay que tomar lo que se tenga a la mano.

Elena ha contado que se trata del disco más optimista que puede concebir, aunque sin perder ese halo oscuro de sus letras; lo que es un hecho es que “Swim Back” es una de las mejores canciones que ha compuesto en su carrera: “If you’re so cold, refrigerate me/ We’ll talk at lightning speed”, suelta entre una batería muy poderosa y noventera.

Daughter se acuerdan de aquella época sin que los devore la nostalgia… dan con una cita precisa que nos hace acordar de Veruca Salt, Juliana Hatfield y Bettie Servent, entre otras chicas que rockeaban durante la década de los nueves.

Lo sorprendente es que con Stereo Mind Game (su tercer álbum) intentaron también asomarse a lo que vendrá en el futuro y estas 10 canciones (más una intro y un interludio llamado “Missed Calls”) quedan con un manual de instrucciones para resistir y avanzar.

“Estoy deseando averiguar cómo será el futuro, si tendré tiempo suficiente”, apunta Daughter en una “Future Lover” que resulta definitoria y concluyente. La música les ha evitado quedarse pasmados y ha hecho posible que especulen acerca de lo que vendrá a través de canciones vibrantes.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #32: teoría alien sobre el origen del indie