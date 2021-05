Se ha publicado un nuevo video del éxito de Daniel Johnston, “True love will find you in the end”, como parte de una campaña para crear conciencia sobre la salud mental.

El clip fue creado por la Hi, How Are You Project, una organización sin fines de lucro inspirada en la vida y obra del fallecido artista, bajo la dirección de Jason Juez Steck. Éste, además de incluir material nunca antes visto de Johnston, también cuenta con la participación de algunos invitados especiales.

A lo largo del video se van intercalando las imágenes de Daniel Johnston con pequeños clips de otros artistas interpretando una parte de la canción. Entre los invitados se encuentran Wayne Coyne de Flaming Lips, Beck, Jeff Tweedy de Wilco y Matt Schultz de Cage The Elephant.

El lanzamiento de este nuevo audiovisual para “True love will find you in the end” fue con el objetivo de recolectar más firmas para el compromiso virtual que Hi, How Are You Project tiene para ayudar a crear consciencia sobre la importancia de la salud mental.

En el compromiso se establece que si la campaña logra alcanzar las 10,000 firmas, se liberarán 10,000 dólares adicionales en fondos, los cuales se utilizarán para ayudar a los estudiantes universitarios a lidiar con problemas de salud mental.

Te dejamos a continuación el nuevo clip:

Foto de portada tomada del Facebook del cantante.