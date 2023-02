Daft Punk anuncia una edición de aniversario del ‘Random access memories’

A dos años de su separación, los de Daft Punk hicieron una breve aparición para revelar que pronto lanzarán material nunca antes escuchado para celebrar el décimo aniversario de Random access memories, su último y cuarto álbum de estudio. Según señaló la dupla, este LP contará con alrededor de 35 minutos de música inédita más las canciones de la versión original.

Esta edición deluxe se publicará en formato digital y en físico estará disponible en un set de 2xCD y 3xLP. El tracklist incluye nueve temas inéditos, demos, sketches y otras rarezas de la época en la que grabaron el álbum. En la lista destaca “Horizon”, canción que fue liberada únicamente en Japón y “Touch”, el cual parece ser se trata de un epílogo que hicieron en 2021.

Lo nuevo de Daft Punk se estrenará hasta el próximo 12 de mayo, pero ya puedes pre-ordenarlo en este enlace.

Random Access Memories (10th Anniversary Edition) tracklist:

01. Give Life Back to Music

02. The Game of Love

03. Giorgio by Moroder

04. Within

05. Instant Crush

06. Lose Yourself To Dance

07. Touch

08. Get Lucky

09. Beyond

10. Motherboard

11. Fragments of Time

12. Doin’ it right

13. Contact

14. Horizon (Japan CD)

15. GLBTM (Studio Outtakes)

16. Infinity Repeating (2013 Demo)

17. GL (Early Take)

18. Prime (2012 Unfinished)

19. LYTD (Vocoder Tests)

20. The Writing of Fragments Of Time

21. Touch (2021 Epilogue)

Foto de portada: David Black