Muere Leiji Matsumoto, artista de manga que colaboró con Daft Punk

De acuerdo con Nikkan Sports (vía Consequence Of Sound), el popular artista japonés de anime y manga murió el pasado 13 de febrero en un hospital de Tokio, debido a una insuficiencia cardiaca aguda. Tenía 85 años de edad.

Leiji Matsumoto fue la mente maestra detrás de la famosa manga Space pirate Captain Harlock, la cual en repetidas ocasiones los de Daft Punk citaron como una de sus más grandes influencias. Es por esto mismo que años más tarde, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo buscarían trabajar con el artista japonés para una de sus facetas más queridas: el Discovery.

“Siempre hemos sido grandes fans de la animación, desde que éramos niños. Aproximadamente a la edad de 5 años, veíamos al Capitán Harlock. Este show fue realizado por Leiji Matsumoto, con quien estamos trabajando 20 años después. Así que finalmente estamos trabajando con una gran fuente de nuestra inspiración. La música que hemos estado haciendo debe haber sido influenciada en algún momento por los programas que veíamos cuando éramos niños pequeños”, explicó la dupla en una entrevista de inicios de los 2000.

Leiji Matsumoto, Cédric Hervet y el director Kazuhisa Takenouchi trabajaron junto a Daft Punk para la creación de Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, el filme animado que también sirvió como acompañamiento de su segundo álbum Discovery. Algunas e sus escenas fueron utilizadas como videos musicales de las canciones “Digital love”, “One more time” y “Harder, better, faster, stronger”.

Asimismo, Leiji fue el responsable de proyectos como Galaxy Express 999, Queen Emeraldas, and Space Battleship Yamato.